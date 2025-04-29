Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду"

Развитие селекции и семеноводства — одна из задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", запущенного в России в 2025 году. Каково положение отрасли сейчас? И что требуется для ее развития? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил председатель Зернового Соевого Союза Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) Олег Михеенко.

Новый сезон — новые вызовы

— Олег Викторович, прошлый сезон выдался для аграриев ПФО весьма тяжелым. К каким вызовам готовитесь в этом сезоне?

— Была теплая и малоснежная зима, а это не только привело к отсутствию запасов влаги, но и создало благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Вероятно, их будет больше в новом сезоне. Потребуется увеличить число обработок, а, значит, аграрии понесут дополнительные затраты.

Уже сейчас понятно, что урожай озимых будет меньше из-за засушливой осени (многие сеяли в сухую почву) и малоснежной зимы. Также нас пугают прогнозами очень засушливого лета. Это тоже неизбежно скажется на урожае.

Не добавляют оптимизма и цены на урожай, которые сохраняются на уровне 2 — 5-летней давности, при росте себестоимости 50-100%

— В целом с какими вызовами сталкиваются аграрии ПФО? С учетом этих особенностей какой семенной материал пользуется спросом?

— ПФО — самый большой в России регион по посевным площадям (24 млн га) и очень протяженный, поэтому вызовы в разных областях разные. Если в прошлом году в Самаре и Саратове страдали от засухи, то в Башкортостане объявили ЧС из-за проливных дождей.

В отличие от юга и центр в ПФО бывают суровые морозы, поэтому нам нужны зимостойкие сорта озимой пшеницы. В свою очередь, летом у нас большей частью жара и засуха, следовательно, нужны засухоустойчивые, жаростойкие сорта и гибриды. По видам культур в основном превалирует пшеница, подсолнечник, ячмень, кукуруза и т. д.

— Сейчас аграрии ПФО закупают больше отечественных или зарубежных семян?

— В настоящее время зарубежные семена занимают небольшую нишу из-за запрета на их ввоз в РФ. Остались лишь лимитированные объемы культур, по которым еще есть сложности: овощи, сахарная свекла, подсолнечник и кукуруза. Все остальные в основном производятся здесь.

Иностранных производителей, работающих на территории нашей страны, обязали передать долю в 51% российским партнерам, что позволяет нам ускорить развитие собственной селекции, используя их перспективные наработки.

Инвестиции для селекции

— В 2025 г. был запущен новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", направленный на развитие сельского хозяйства в России. В нем особая роль отводится селекции и генетической независимости АПК. Как члены союза восприняли запуск такого нацпроекта? На какую помощь рассчитывают?

— В ЗСС пять ассоциированных членов российских производителей семян, а в проектах "Агрополигоны Поволжья" их участвуют десятки. Они чрезвычайно заинтересованы в запуске нацпроекта.

Предусмотрены разнообразные виды поддержки. Среди них — подготовка специалистов, что в условиях кадрового дефицита очень актуально. Помощь в обновлении материальной базы тоже немаловажна — необходимо оборудование для современных технологий селекции растений: классической, инвитро, молекулярной, геномной.

Развитию семеноводства будут способствовать предоставление субсидий на закупку оборудования, производство высокоурожайных отечественных семян, строительство семенных заводов, компенсация затрат отечественным семеноводам и селекционерам на участие в российских и международных выставках, поддержка региональных ассоциаций селекционеров и семеноводов по аналогии с успешно действующими в России. Необходимо повысить эффективность защиты авторских прав на селекционные достижения и уровень контроля за оборотом семян.

— Среди задач нацпроекта — достижение уровня самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур к 2030 году на 75% и увеличение экспорта отечественного семенного материала. На ваш взгляд, реально ли их выполнить?

— Любая задача может быть выполнена, если к ней хорошо подготовиться. Тридцатилетнее недофинансирование отечественных селекции и семеноводства, без сомнения, отразилось на отставании этой отрасли. Если в части зерновых (пшеницы, ячменя и т. п.) наши сорта вполне конкурентоспособны, и порог самообеспеченности достигнут, то с семенами овощей, сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы есть сложности. Отечественная селекция серьезно отстала, семена этих культур завозили из других стран. Сейчас ситуация меняется. Появились отечественные сорта, и у них хорошие перспективы. Однако показатели урожайности у многих пока ниже, чем у зарубежных сортов и гибридов.

Селекционеры работают над тем, чтобы это исправить, но требуется время, определенные технологии и оборудование. Не хватает специалистов, работающих по ускоренной селекции. Инвитро-методы и геномное редактирование позволит форсировать процесс и привести к более быстрому появлению новых успешных сортов. Поэтому сейчас государство и частные компании активно инвестируют в развитие селекции, в частности, "Эко-Нива", "Мираторг", "Щелково-Агрохим", "Агролига", "Волжский Посад", СОКО и другие.

— Какой видит свою роль союз в рамках реализации нацпроекта?

— Наша организация обеспечивает связь между всеми участниками агропроцесса: образования и науки, сельхозпроизводителей, поставщиков продукции и услуг, контролирующих государственных органов. Мы помогаем в создании качественной продукции и способствуем тому, чтобы каждый участник агробизнес-цепочки получил максимальную выгоду.

Например, обновление сортов происходит каждые 2-4 лет. Для селекционеров важно иметь качественное техническое задание, чтобы вывести новые сорта улучшенные технологии под заказ рынка. Мы помогаем состыковать селекционеров, семеноводов и сельхозпроизводителей, чтобы они знали возможности и потребности друг друга. Это важная часть процесса, которая повышает эффективность всей цепочки агрономического производства.

Не менее важна маркетинговая поддержка отечественных сортов и гибридов. Если зарубежные компании вкладывают в продвижение своей продукции 20% от выручки, то российские, к сожалению, не более 3%. Сократить это отставание удается с помощью демо-полигонов, которые организует наш союз. У селекционеров и семеноводов есть возможность наглядно показать преимущества своих сортов сельхозпроизводителям. Опыты проводятся в разных почвенно-климатических условиях с разными технологиями защиты и питания растений. Лучших определяет жюри, состоящее из авторитетных ученых.

Для аграриев плюс — не нужно проводить трудозатратные и расходные испытания на своих площадях. В СССР этим занимались государственные агрономические станции. Сейчас мы это возрождаем. Есть прекрасные примеры создания таких станций на современном уровне — в форме агробиотехнопарков, адаптированных к рыночным условиям. В ПФО пока есть только один — на территории Татарстана. Но у других регионов, в том числе Самарской области, тоже есть все задатки для реализации таких проектов.

— Как организована работа агробиотехнопарков? Что требуется для реализации такого проекта?

— Агробиотехнопарк — это аналог особой экономической зоны для развития промышленности. Региональные власти выделяют площади и подводят коммуникации, предоставляют землю инвесторам на льготных условиях и субсидию на создание необходимой инфраструктуры. По сути, речь идет о создании научного сельскохозяйственного городка с полями, где выводятся новые сорта, происходит сравнение их эффективности, испытываются различные технологии и техника, проводятся мероприятия по популяризации и обмену опытом.

Эту же концепцию мы продвигаем на наших агрополигонах. У нас не обычные делянки с разными сортами и средствами защиты, а испытательные полигоны с метеостанциями, разными видами техники (в том числе беспилотной авиацией), цифровыми информационными системами на базе ИИ и 1С для управления предприятием и т. п. Мы показываем всю технологию современного, передового, успешного, прибыльного сельхозпроизводства: от анализа почвы до реализации урожая.

В 2025 году ЗСС ПФО организует работу 6 демо-полигонов в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Чувашии. Основная площадка располагается в селе Угорье Кинельского района — на поле Самарского государственного аграрного университета (СамГАУ). Там пройдут демо-опыты по выращиванию пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, гороха, льна, подсолнечника и кормовых трав. Были отобраны только районированные семена, чтобы показать, как за счет правильного отбора сортов, технологий защиты и питания получить максимальный урожай. Оценить предварительные результаты аграрии смогут уже летом — на Дне поля.

Планируется интересная деловая программа с участием практикующих экспертов, в том числе главных агрономов и инженеров крупных холдингов, успешных компаний. Думаем, особый интерес вызовет семинар с участием представителя Минсельхоза РФ по теме цифровизации, которая весьма болезненна для сельхозпроизводителей, так как многие говорят о своей неготовности к этому процессу и высказывают недовольство.

— Цифровизация сельского хозяйства в России идет уже несколько лет. Чем конкретно недовольны сельхозпроизводители?

— Процесс цифровизации проводится под руководством Минсельхоза и Минэкономразвития РФ. В целом он предполагает сбор, обработку и анализ данных об использовании природных ресурсов, условиях работы аграриев и урожаях в разных регионах, разных хозяйствах с применением Федеральных государственных информационных систем (ФГИС) и искусственного интеллекта. Цель — максимально повысить эффективность сельхозпроизводства, исключить дефицит той или иной продукции, обеспечить выгодные условия работы и чистую конкуренцию для всех участников агропроцесса.

ЗСС ПФО активно включился в процесс. Мы прикладываем усилия, чтобы популяризировать цифровые продукты среди сельхозпроизводителей и донести до них информацию, о том, как это работает. Передаем разработчикам программ запросы аграриев, указываем на недостатки, чтобы упростить работу с новыми системами. Они должны стать хорошими помощниками для сельхозпроизводителей, а не обузой.

Недовольство аграриев вызывает не только необходимость вносить данные об урожае и прочее в цифровые системы, но и появление новых расходов и ограничений. Например, раньше сельхозпроизводитель, фермер мог единожды закупить элитные семена и впоследствии размножать их, никому ничего не выплачивая. Теперь же нужно отчитываться и каждый год перечислять авторское вознаграждение. Да и количество репродукций ограничивается. Делается это в том числе для того, чтобы стимулировать сельхозпроизводителей обновлять семенной материал, ведь в результате каждой последующей репродукции его качество снижается, а значит, и урожаи становятся хуже.

Мы помогаем аграриям понять, в чем польза новых правил игры. На фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции (до 50-100% за последние два года) и снижения при этом цен на ряд сельхозкультур многие хозяйства остаются без ресурса для развития, а некоторые и вовсе оказываются на грани выживания. Потому сейчас важно сконцентрировать свои усилия над повышением эффективности сельхозпроизводства. При высокой затратной части и низкой производительности предприятие может стать убыточным.

"Семенных заводов всё еще не хватает"

— Хватит ли потенциала отечественных производителей семян на тот спрос, который, очевидно, появится в ближайшей перспективе?

— Потенциал хороший: у нас есть НИИ, занимающиеся селекцией и созданием новых сортов, адаптированных к местным условиям. Санкции и ограничения на импорт семян подтолкнули многие российские компании активно развивать собственное производство. У крупных холдингов и передовых хозяйств есть свои семенные заводы: они самостоятельно обеспечивают себя высококлассным посевным материалом. Эти предприятия способны стать частью успешной кооперации.

Мировой опыт показывает, что экономически оправданно сельхозпроизводителям не самостоятельно производить семена, вкладываясь в покупку дорогостоящего оборудования, а закупать их у профильных организаций. Но семенных заводов всё еще не хватает, как не хватает и культуры ежегодного обновления посевного материала. Многие сельхозпроизводители привыкли с 90-х годов рассчитывать только на себя и экономить, самостоятельно производя семенной материал. Но они делают это на устаревшем оборудовании, без применения фотосепаратора. Чем это плохо? Механика слепо, на ощупь отбирает семена, пропуская некачественные. Фотосепаратор — это как раз искусственный интеллект. Он позволяет обеспечить максимально качественный отбор семян по заданным параметрам.

ЗСС ПФО помогает информацией по строительству семенных заводов, чтобы такие производства появлялись в оптимальных местах, а их продукция доходила до сельхозпроизводителей. Кстати, мы планируем проводить демонстрационные сравнения. В перспективе аграрии смогут увидеть на демо-полигонах урожаи, полученные от семян, произведенных на классных современных заводах и небольших семяподготовительных участках в хозяйствах с техникой не самого высокого уровня.

— На ваш взгляд, насколько эффективны меры поддержки, которые оказывают аграриям в регионах ПФО?

— Мы видим, что требуется донастройка. В некоторых регионах число мер поддержки доходит до 25, а бюджеты небольшие, что в итоге дает низкую эффективность. ЗСС ПФО старается взаимодействовать с региональными минсельхозами в части выработки оптимальных решений, способных принести максимальный эффект на всю цепочку сельхозпроизводства.

На мой взгляд, к вопросу развития агропромышленных комплексов в регионах нужно подходить комплексно через создание рабочей группы. У минсельхозов зачастую не хватает полномочий на решение всех вопросов и проблем отрасли. Требуется подключение ведомств, отвечающих за имущественный комплекс, экономическое развитие и т. п. Объединив их через Зерновой Соевый Союз ПФО с участниками агропроцесса в единую рабочую группу, мы получим результативную движущую силу. При этом акцент должен быть на развитии производств в регионах с учетом их сильных сторон и в развитии рынка сбыта.