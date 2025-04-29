Олег Ширинян, президент компании "СОКО": "Производство сои в России увеличивается и уже достигло 7 миллионов тонн в год"

12 марта 2025 года краснодарская Компания "СОКО" отметила свое 33-летие. Одна из старейших селекционных компаний на российском рынке специализируется на выведении новых сортов сои, а также на региональных технологиях выращивания этой культуры, применении средств защиты растений и разработке регламентов их питания. Президент "СОКО" Олег Ширинян рассказал о результатах и достижениях, с которыми компания вступает в новый сельскохозяйственный сезон, а также о планах по развитию.
"В государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений включено 25 сортов сои нашей селекции, 12 из них — за последние 5 лет. Сейчас у нас в производстве находятся 16 сортов. Кроме России, наши сорта зарегистрированы в Казахстане и Узбекистане, поскольку компания нацелена и на внешние сельскохозяйственные рынки. Например, в 2017–2020 годах мы реализовали совместную программу по организации выращивания сои в Узбекистане. Тогда наши сорта в республике занимали более 80% всех засеянных площадей. В то же время на юге Казахстана, где в основном выращивается соя, наш сорт Селекта 302 занял около 40% площадей данной культуры. Сейчас наши сорта проходят государственные испытания в Китае и в Иране. Помимо этого, у нас есть интересы в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.
Для создания сортов мы используем два селекционных участка. Один из них находится на юге России, второй — в Центральном Черноземье. Таким образом, новые сорта адаптированы к климатическим условиям регионов их наиболее вероятного использования. Также мы располагаем двумя летними питомниками в Чили. Здесь мы высеваем селекционные образцы в период, когда в России зима.
Говоря о перспективности такой культуры, как соя, важно учитывать, что она в настоящий момент является одной из основных источников белка для животноводства и особенно для птицеводства. Каждый год производство сои в России увеличивается и уже достигло 7 миллионов тонн. Однако даже такие стремительные темпы развития не покрывают дефицит — каждый год он остается на уровне примерно миллиона тонн.
Опыт показывает, что успешно выращивать сою можно даже в скудных на влагу регионах, где ежегодно выпадает 300-350 мм осадков. В таких условиях можно собирать урожай 12-15 центнеров с гектара. А это ровно столько же, сколько дает в этих условиях зерновая группа. Только маржинальность у сои в 3 раза выше.
Я думаю, что в Самарской, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях, в Мордовии, Башкирии и Татарстане производство сои будет активно развиваться. Например, в Татарстане в 2024 году соей была засеяна площадь в пять раз большая по сравнению с 2023 годом. В Башкирии Компания "СОКО" реализует комплексную программу по освоению выращивания сои. И наши специалисты добились очень хороших результатов: пять лет назад начинали с 200 гектаров и увеличили площадь до планируемых в 2025 году 50 тысяч гектаров.
Для Самарской области подойдут 8 сортов сои, разработанные специально для засушливых зон земледелия. Для них рекомендуется особый порядок выращивания. Сначала на участок высаживаются ультраскороспелые сорта СК Артика, СК Ава. Они созревают рано, и после их уборки можно посеять озимые, например, такой местный сорт твердой пшеницы, как Кошелевская. Получается очень хороший тандем с высокой маржинальностью. Кроме того, для Самарского региона мы рекомендуем сорта с высокой засухоустойчивостью: СК Альта, СК Аврора, СК Алекса, СК Уника. Они имеют преимущество по возможности перестоя: могут до месяца стоять в поле и не высыпаться, потому что у них присутствует семяножка. Семена держатся на ней, и даже если раскрывается боб, они не падают".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами