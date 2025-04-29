Олег Ширинян, президент компании "СОКО": "Производство сои в России увеличивается и уже достигло 7 миллионов тонн в год"

12 марта 2025 года краснодарская Компания "СОКО" отметила свое 33-летие. Одна из старейших селекционных компаний на российском рынке специализируется на выведении новых сортов сои, а также на региональных технологиях выращивания этой культуры, применении средств защиты растений и разработке регламентов их питания. Президент "СОКО" Олег Ширинян рассказал о результатах и достижениях, с которыми компания вступает в новый сельскохозяйственный сезон, а также о планах по развитию.

"В государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений включено 25 сортов сои нашей селекции, 12 из них — за последние 5 лет. Сейчас у нас в производстве находятся 16 сортов. Кроме России, наши сорта зарегистрированы в Казахстане и Узбекистане, поскольку компания нацелена и на внешние сельскохозяйственные рынки. Например, в 2017–2020 годах мы реализовали совместную программу по организации выращивания сои в Узбекистане. Тогда наши сорта в республике занимали более 80% всех засеянных площадей. В то же время на юге Казахстана, где в основном выращивается соя, наш сорт Селекта 302 занял около 40% площадей данной культуры. Сейчас наши сорта проходят государственные испытания в Китае и в Иране. Помимо этого, у нас есть интересы в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.

Для создания сортов мы используем два селекционных участка. Один из них находится на юге России, второй — в Центральном Черноземье. Таким образом, новые сорта адаптированы к климатическим условиям регионов их наиболее вероятного использования. Также мы располагаем двумя летними питомниками в Чили. Здесь мы высеваем селекционные образцы в период, когда в России зима.

Говоря о перспективности такой культуры, как соя, важно учитывать, что она в настоящий момент является одной из основных источников белка для животноводства и особенно для птицеводства. Каждый год производство сои в России увеличивается и уже достигло 7 миллионов тонн. Однако даже такие стремительные темпы развития не покрывают дефицит — каждый год он остается на уровне примерно миллиона тонн.

Опыт показывает, что успешно выращивать сою можно даже в скудных на влагу регионах, где ежегодно выпадает 300-350 мм осадков. В таких условиях можно собирать урожай 12-15 центнеров с гектара. А это ровно столько же, сколько дает в этих условиях зерновая группа. Только маржинальность у сои в 3 раза выше.

Я думаю, что в Самарской, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях, в Мордовии, Башкирии и Татарстане производство сои будет активно развиваться. Например, в Татарстане в 2024 году соей была засеяна площадь в пять раз большая по сравнению с 2023 годом. В Башкирии Компания "СОКО" реализует комплексную программу по освоению выращивания сои. И наши специалисты добились очень хороших результатов: пять лет назад начинали с 200 гектаров и увеличили площадь до планируемых в 2025 году 50 тысяч гектаров.

Для Самарской области подойдут 8 сортов сои, разработанные специально для засушливых зон земледелия. Для них рекомендуется особый порядок выращивания. Сначала на участок высаживаются ультраскороспелые сорта СК Артика, СК Ава. Они созревают рано, и после их уборки можно посеять озимые, например, такой местный сорт твердой пшеницы, как Кошелевская. Получается очень хороший тандем с высокой маржинальностью. Кроме того, для Самарского региона мы рекомендуем сорта с высокой засухоустойчивостью: СК Альта, СК Аврора, СК Алекса, СК Уника. Они имеют преимущество по возможности перестоя: могут до месяца стоять в поле и не высыпаться, потому что у них присутствует семяножка. Семена держатся на ней, и даже если раскрывается боб, они не падают".