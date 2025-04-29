Максим Мерзликин: "Отличительными чертами сортов сои нашей селекции являются высокое содержание белка и масла"

Директор по производству компании "Кансидс" рассказал, какая продукция сегодня востребована на российском и зарубежном рынках, и почему в ближайшие годы спрос на российскую сою будет только расти.

"С 2018 года компания "Кансидс" специализируется на создании и поставках высокопродуктивных селективно выведенных семян российского происхождения. В своей деятельности мы стремимся совмещать традиции российского семеноводства и наработки европейских и западных селекционных школ. Для этого и я, и команда агрономов "Кансидс" прошли стажировки в разных исследовательских и производственных компаниях Германии, Франции, США.

Первыми созданными нами и включенными в Госреестр продуктами стали высокопродуктивные сорта сои. За 7 лет кропотливой работы зарегистрировано 6 собственных сортов сои, и четыре на данный момент находятся в процессе регистрации. Ждем выхода одного сорта яровой пшеницы, трех сортов ярового ячменя. Буквально со дня на день планируем включение в реестр трех сортов гороха.

Главными отличительными чертами сортов сои селекции "Кансидс" является высокое содержание белка и масла в зерне. Например, скороспелые сорта Юкон и Ямаска — это высокобелковые, высокопротеиновые сорта. А устойчивый к полеганию — среднеспелый Леклерк — относится к высокомасличным. На данный момент российский рынок очень нуждается именно в высокомасличных сортах сои, поскольку в стране активно развивается соевое маслонаправление.

Важно отметить, что все сорта, созданные нашими селекционерами, не являются генетически модифицированными (ГМО) сортами.

И в целом сегодня сою можно смело назвать одной из самых перспективных и рентабельных агрокультур в нашей стране. Конкурировать с ней может только подсолнечник. Рынок сбыта у нее достаточно большой: начиная от внутренних потребностей страны, где постоянно ощущается дефицит данного продукта, до масштабного экспорта в страны ближнего зарубежья, а также в Китай и Японию, которые являются основными регионами потребления сои.

Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду" Развитие селекции и семеноводства — одна из задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", запущенного в России в 2025 году. Каково положение отрасли сейчас? И что требуется для ее развития? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил председатель Зернового Соевого Союза Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) Олег Михеенко.

На Дальнем Востоке соя занимает порядка 80 процентов посевных площадей. А в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском и Нижневолжском регионах возделывания ее доля равна лишь 15-17 процентов всего севооборота. Но в ближайшей перспективе она может увеличиться до 30 процентов. Только в Центрально-Черноземном регионе перспективы развития соевого рынка составляют еще порядка полутора миллионов гектаров. При том что в 2024 году на этих территориях было засеяно данной культурой около миллиона двести гектаров.

Одной из многих целей, которые мы ставим перед собой в наших программах по выведению сои, это повышение устойчивости к фузариозу. Данное заболевание очень распространено во всем мире, что приводит к значительным экономическим потерям для всех заинтересованных сторон в агросекторе. Соя на наших сортоиспытательных участках ежегодно тестируется для выявления наиболее устойчивых к грибам рода Fusarium сортов.

Аграриям Самарской области я бы мог порекомендовать очень скороспелый и низкорослый сорт сои Альберта селекции "Кансидс". Он переносит кратковременную засуху без особых проблем, при этом его урожайность на самарских полигонах достигает от 20 до 30 центров с гектара. При всей влаголюбивости этой культуры сорт хорошо себя зарекомендовал и в Среднем, и Нижнем Поволжье.

Если говорить о других видах нашей продукции, то, на мой взгляд, для самарских полей отлично подойдет высокопродуктивный сорт ячменя пивоваренного направления — Ричмонд. На самарском испытательном полигоне в СЕВ-07 он показал один из самых больших урожаев".