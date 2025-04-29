Максим Мерзликин: "Отличительными чертами сортов сои нашей селекции являются высокое содержание белка и масла"

Директор по производству компании "Кансидс" рассказал, какая продукция сегодня востребована на российском и зарубежном рынках, и почему в ближайшие годы спрос на российскую сою будет только расти.
"С 2018 года компания "Кансидс" специализируется на создании и поставках высокопродуктивных селективно выведенных семян российского происхождения. В своей деятельности мы стремимся совмещать традиции российского семеноводства и наработки европейских и западных селекционных школ. Для этого и я, и команда агрономов "Кансидс" прошли стажировки в разных исследовательских и производственных компаниях Германии, Франции, США.
Первыми созданными нами и включенными в Госреестр продуктами стали высокопродуктивные сорта сои. За 7 лет кропотливой работы зарегистрировано 6 собственных сортов сои, и четыре на данный момент находятся в процессе регистрации. Ждем выхода одного сорта яровой пшеницы, трех сортов ярового ячменя. Буквально со дня на день планируем включение в реестр трех сортов гороха.
Главными отличительными чертами сортов сои селекции "Кансидс" является высокое содержание белка и масла в зерне. Например, скороспелые сорта Юкон и Ямаска — это высокобелковые, высокопротеиновые сорта. А устойчивый к полеганию — среднеспелый Леклерк — относится к высокомасличным. На данный момент российский рынок очень нуждается именно в высокомасличных сортах сои, поскольку в стране активно развивается соевое маслонаправление.
Важно отметить, что все сорта, созданные нашими селекционерами, не являются генетически модифицированными (ГМО) сортами.
И в целом сегодня сою можно смело назвать одной из самых перспективных и рентабельных агрокультур в нашей стране. Конкурировать с ней может только подсолнечник. Рынок сбыта у нее достаточно большой: начиная от внутренних потребностей страны, где постоянно ощущается дефицит данного продукта, до масштабного экспорта в страны ближнего зарубежья, а также в Китай и Японию, которые являются основными регионами потребления сои.
На Дальнем Востоке соя занимает порядка 80 процентов посевных площадей. А в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Средневолжском и Нижневолжском регионах возделывания ее доля равна лишь 15-17 процентов всего севооборота. Но в ближайшей перспективе она может увеличиться до 30 процентов. Только в Центрально-Черноземном регионе перспективы развития соевого рынка составляют еще порядка полутора миллионов гектаров. При том что в 2024 году на этих территориях было засеяно данной культурой около миллиона двести гектаров.
Одной из многих целей, которые мы ставим перед собой в наших программах по выведению сои, это повышение устойчивости к фузариозу. Данное заболевание очень распространено во всем мире, что приводит к значительным экономическим потерям для всех заинтересованных сторон в агросекторе. Соя на наших сортоиспытательных участках ежегодно тестируется для выявления наиболее устойчивых к грибам рода Fusarium сортов.
Аграриям Самарской области я бы мог порекомендовать очень скороспелый и низкорослый сорт сои Альберта селекции "Кансидс". Он переносит кратковременную засуху без особых проблем, при этом его урожайность на самарских полигонах достигает от 20 до 30 центров с гектара. При всей влаголюбивости этой культуры сорт хорошо себя зарекомендовал и в Среднем, и Нижнем Поволжье.
Если говорить о других видах нашей продукции, то, на мой взгляд, для самарских полей отлично подойдет высокопродуктивный сорт ячменя пивоваренного направления — Ричмонд. На самарском испытательном полигоне в СЕВ-07 он показал один из самых больших урожаев".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами