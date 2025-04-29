16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мария Деревянко: "Наша цель — создание новых высокоустойчивых к засухе линий, сортов и гибридов" Андрей Вовк: "Аграриям нужна информация о лучших агропрактиках возделывания российских сортов" Максим Мерзликин: "Отличительными чертами сортов сои нашей селекции являются высокое содержание белка и масла" Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании Внести и подкормить: в Самарской области наращивают объемы применения минеральных удобрений

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Андрей Вовк: "Аграриям нужна информация о лучших агропрактиках возделывания российских сортов"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В прошлом году доля семян отечественной селекции приблизилась к 68%, по данным Минсельхоза России. Рост на 5% стал переломной тенденцией, а в этом году ожидается дальнейшая позитивная динамика. О том, что лежит в основе этого прогноза и почему импортозамещение семян становится необратимым процессом, рассказал Андрей Вовк, генеральный директор крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро").

Фото: предоставлено "ФосАгро-Регион"

"Мы решили зайти в дистрибуцию семян отечественной селекции в конце 2023 года. Наша логистическая сеть позволяет запасать не только удобрения под грядущие полевые работы, но и семена. Это решает проблему транспортировки, доставки и хранения: аграрии могут выбирать закупленные объемы по мере продвижения посевной.

Интерес со стороны аграриев значительный: в первый же год мы охватили поставками более 20 регионов страны, несколько сотен сельхозпредприятий приобрели семена, в том числе крупные федеральные агрохолдинги. Они вполне удовлетворены полученными результатами и планируют повторные закупки.

Прямой контакт с потребителями позволяет нам оперативно оценивать их потребности. Главное, в чем нуждается российский производитель — это открытая и объективная информация о лучших агропрактиках и рекомендации экспертов. В числе наших партнеров — ведущие российские селекционно-семеноводческие компании. В ассортименте семена подсолнечника, кукурузы и других культур.

Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду" Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду"
Развитие селекции и семеноводства — одна из задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", запущенного в России в 2025 году. Каково положение отрасли сейчас? И что требуется для ее развития? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил председатель Зернового Соевого Союза Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) Олег Михеенко.

Обширная экспертиза в сфере минерального питания растений позволяет нам сопровождать поставки семян рекомендациями по выбору эффективной стратегии в работе с удобрениями. Мы проводим полевые опыты с новыми сортами и гибридами. О результатах информируем наших клиентов на агросеминарах, выставках, полевых мероприятиях.

В этом году масштабируем эту работу. В рамках соглашения с Госсорткомиссией примем участие в агротехнических испытаниях новых сортов и гибридов ключевых сельхозкультур в нескольких федеральных округах. Один из совместных проектов предусматривает оцифровку и добавление данных об эффективных агротехнологиях во ФГИС "Семеноводство" — это будет способствовать более широкому распространению лучших практик и снижению вероятности производственных ошибок.

Планируем удвоить объемы продаж российских семян, сопровождая их рекомендациями и по эффективному минеральному питанию сельхозкультур, и по агрохимическому обследованию почв".

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4