Андрей Вовк: "Аграриям нужна информация о лучших агропрактиках возделывания российских сортов"

В прошлом году доля семян отечественной селекции приблизилась к 68%, по данным Минсельхоза России. Рост на 5% стал переломной тенденцией, а в этом году ожидается дальнейшая позитивная динамика. О том, что лежит в основе этого прогноза и почему импортозамещение семян становится необратимым процессом, рассказал Андрей Вовк, генеральный директор крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро").
"Мы решили зайти в дистрибуцию семян отечественной селекции в конце 2023 года. Наша логистическая сеть позволяет запасать не только удобрения под грядущие полевые работы, но и семена. Это решает проблему транспортировки, доставки и хранения: аграрии могут выбирать закупленные объемы по мере продвижения посевной.
Интерес со стороны аграриев значительный: в первый же год мы охватили поставками более 20 регионов страны, несколько сотен сельхозпредприятий приобрели семена, в том числе крупные федеральные агрохолдинги. Они вполне удовлетворены полученными результатами и планируют повторные закупки.
Прямой контакт с потребителями позволяет нам оперативно оценивать их потребности. Главное, в чем нуждается российский производитель — это открытая и объективная информация о лучших агропрактиках и рекомендации экспертов. В числе наших партнеров — ведущие российские селекционно-семеноводческие компании. В ассортименте семена подсолнечника, кукурузы и других культур.
Обширная экспертиза в сфере минерального питания растений позволяет нам сопровождать поставки семян рекомендациями по выбору эффективной стратегии в работе с удобрениями. Мы проводим полевые опыты с новыми сортами и гибридами. О результатах информируем наших клиентов на агросеминарах, выставках, полевых мероприятиях.
В этом году масштабируем эту работу. В рамках соглашения с Госсорткомиссией примем участие в агротехнических испытаниях новых сортов и гибридов ключевых сельхозкультур в нескольких федеральных округах. Один из совместных проектов предусматривает оцифровку и добавление данных об эффективных агротехнологиях во ФГИС "Семеноводство" — это будет способствовать более широкому распространению лучших практик и снижению вероятности производственных ошибок.
Планируем удвоить объемы продаж российских семян, сопровождая их рекомендациями и по эффективному минеральному питанию сельхозкультур, и по агрохимическому обследованию почв".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами