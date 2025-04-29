Андрей Вовк: "Аграриям нужна информация о лучших агропрактиках возделывания российских сортов"

В прошлом году доля семян отечественной селекции приблизилась к 68%, по данным Минсельхоза России. Рост на 5% стал переломной тенденцией, а в этом году ожидается дальнейшая позитивная динамика. О том, что лежит в основе этого прогноза и почему импортозамещение семян становится необратимым процессом, рассказал Андрей Вовк, генеральный директор крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро").

"Мы решили зайти в дистрибуцию семян отечественной селекции в конце 2023 года. Наша логистическая сеть позволяет запасать не только удобрения под грядущие полевые работы, но и семена. Это решает проблему транспортировки, доставки и хранения: аграрии могут выбирать закупленные объемы по мере продвижения посевной.

Интерес со стороны аграриев значительный: в первый же год мы охватили поставками более 20 регионов страны, несколько сотен сельхозпредприятий приобрели семена, в том числе крупные федеральные агрохолдинги. Они вполне удовлетворены полученными результатами и планируют повторные закупки.

Прямой контакт с потребителями позволяет нам оперативно оценивать их потребности. Главное, в чем нуждается российский производитель — это открытая и объективная информация о лучших агропрактиках и рекомендации экспертов. В числе наших партнеров — ведущие российские селекционно-семеноводческие компании. В ассортименте семена подсолнечника, кукурузы и других культур.

Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду" Развитие селекции и семеноводства — одна из задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", запущенного в России в 2025 году. Каково положение отрасли сейчас? И что требуется для ее развития? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил председатель Зернового Соевого Союза Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) Олег Михеенко.

Обширная экспертиза в сфере минерального питания растений позволяет нам сопровождать поставки семян рекомендациями по выбору эффективной стратегии в работе с удобрениями. Мы проводим полевые опыты с новыми сортами и гибридами. О результатах информируем наших клиентов на агросеминарах, выставках, полевых мероприятиях.

В этом году масштабируем эту работу. В рамках соглашения с Госсорткомиссией примем участие в агротехнических испытаниях новых сортов и гибридов ключевых сельхозкультур в нескольких федеральных округах. Один из совместных проектов предусматривает оцифровку и добавление данных об эффективных агротехнологиях во ФГИС "Семеноводство" — это будет способствовать более широкому распространению лучших практик и снижению вероятности производственных ошибок.

Планируем удвоить объемы продаж российских семян, сопровождая их рекомендациями и по эффективному минеральному питанию сельхозкультур, и по агрохимическому обследованию почв".