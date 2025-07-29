В Самаре и Тольятти два автобуса попали в ДТП

Во вторник, 29 июля, в Самарской области произошло два ДТП с участием автобусов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в Самаре, на ул. Сергея Лазо, водитель автобуса МАЗ столкнулся с Toyota Land Cruiser. В автобусе находилось 25 пассажиров, никто не пострадал.

А в Тольятти, на ул. Свердлова, водитель автобуса ГАЗ столкнулся с Chevrolet. В автобусе было 16 пассажиров. Пострадавших нет.