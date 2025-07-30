"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в Кубке России

Во вторник, 29 июля, в Краснодаре, в первом туре FONBET Кубка России "Крылья Советов" обыграли подопечных Магомеда Мусаева — 2:1.
Самарцы вышли вперед на 10 минуте - после паса от Баньяца Бабкин сделал разрезающую передачу на Марина, и тот отправил мяч в сетку "быков" — 1:0.
Хозяева отыгрались уже спустя две минуты. После удара Аугусто и серии рикошетов мяч отлетел к Даниле Козлову, который также с рикошетом отправил мяч в сетку ворот Кокарева — 1:1.
На 28 минуте Жубала сделал неудачную передачу, и мяч подхватил Амар Рахманович, поставив точку в матче мастерским ударом на исполнение — 2:1.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Ростове-на-Дону 2 августа против ФК "Ростов".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.