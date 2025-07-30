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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в Кубке России

КРАСНОДАР. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июля, в Краснодаре, в первом туре FONBET Кубка России "Крылья Советов" обыграли подопечных Магомеда Мусаева — 2:1.

Фото: pfcks.ru

Самарцы вышли вперед на 10 минуте - после паса от Баньяца Бабкин сделал разрезающую передачу на Марина, и тот отправил мяч в сетку "быков" — 1:0.

Хозяева отыгрались уже спустя две минуты. После удара Аугусто и серии рикошетов мяч отлетел к Даниле Козлову, который также с рикошетом отправил мяч в сетку ворот Кокарева — 1:1.

На 28 минуте Жубала сделал неудачную передачу, и мяч подхватил Амар Рахманович, поставив точку в матче мастерским ударом на исполнение — 2:1.

Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Ростове-на-Дону 2 августа против ФК "Ростов".

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