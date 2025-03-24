Специалисты "Щёлково Агрохим" провели весенний семинар для самарских аграриев

В Среднем Поволжье из-за тёплой малоснежной зимы агросезон-2025 обещает сельчанам немало сюрпризов. Как защитить зерновые и масличные культуры и получить достойный урожай, узнать о новинках агросезона, ещё раз уточнить план действий и, возможно, включить в него инновационные решения от российских компаний — все это аграрии Самарской области обсуждали со специалистами АО "Щёлково Агрохим" на прошедшем семинаре.

Программа семинара, который провела для самарских аграриев компания "Щёлково Агрохим", была посвящена новинкам в технологии возделывания зерновых и подсолнечника — новым гибридам, препаратам, комплексным решениям и анализу экономических факторов. В числе 86 участников мероприятия представители как крестьянско-фермерских хозяйств, так и крупных сельхозпредприятий.

В фокусе внимания аграриев — зерновые культуры. Профессор кафедры химии и защиты растений Ставропольского аграрного университета Наталья Глазунова сосредоточила внимание на состоянии озимых, напомнила признаки их поражения различными видами гнили, грибными заболеваниями, такими, как фузариоз, тифулёз, ржавчина и рядом других. Из средств фунгицидной защиты она выделила такой универсальный препарат, как ЭЙС, ККР, который эффективен против широкого спектра патогенных грибов.

Технолог по зерновым и зернобобовым культурам "Щёлково Агрохим" Иван Ксыкин изложил стратегию ранневесенней защиты озимых — то, что актуально прямо сейчас.

Практика показывает, что у патогенных грибов нарастает резистентность к однокомпонентным препаратам, что приводит к снижению урожайности зерновых от 30 до 50%. В связи с этим Иван Ксыкин рекомендовал обратить внимание на многокомпонентные средства фунгицидной защиты, в частности ЭЙС, ККР, ТИТУЛ ТРИО, ККР и ряд других.

Одно из наиболее актуальных направлений в полеводстве Самарского региона — выращивание масличных. Как отметил глава Самарского представительства АО "Щёлково Агрохим" Андрей Григорьев, селекционеры "Щёлково Агрохим" предлагают широкий спектр гибридов подсолнечника, генетически адаптированных ко всем современным системам химической защиты подсолнечника.

Знакомя аграриев с линейкой гибридов, руководитель направления по продажам семян "Щёлково Агрохим" Андрей Подлесный привёл данные об их урожайности и масличности. Например, Базик в условиях Самарской области в 2024 году показал масличность в 53% и дал 26,8 ц/га при средней урожайности в регионе 16,3 ц/га.

Технолог по масличным культурам "Щёлково Агрохим" Павел Нефёдов сообщил, что компания располагает гибридами подсолнечника под все практикуемые системы защиты. Он обратил внимание на то, что "классические" гибриды — такие как Базик, Арэв, Фрэя, обладают более высоким потенциалом урожайности и масличности по сравнению с адаптированными под другие системы защиты.

Учитывая это, в "Щёлково Агрохим" разработали новый гербицид БРАВУРА, КС, который можно применять по классическим гибридам, отказавшись от механической культивации. БРАВУРА, КС борется с сорняками не только в междурядьях, но и в промежутках между растениями, повышая урожайность.

Соединяя науку с сельхозпроизводством, "Щёлково Агрохим" следует мировым трендам. Как отметил Андрей Григорьев, уже сегодня аграриям предлагаются препараты, обеспечивающие биологическую защиту растений, и их линейка будет расширяться.

"Щёлково Агрохим" — индустриальный партнёр первого в России Самарского аграрного карбонового полигона "Агро Инженерия", где отрабатываются системы почвозащитного ресурсосберегающего земледелия.

Прямо сейчас особое внимание уделяется снижению пестицидной нагрузки на гектар. Андрей Григорьев обратил внимание, что в линейке препаратов "Щёлково Агрохим" все больше СЗР с наноформуляциями, которые позволяют уменьшить количество действующего вещества без ущерба для эффективности защиты.