Удобрения, агросервисы, семена: самарским аграриям представили комплексные решения в растениеводстве

В Самарской области состоялось главное аграрное событие лета: "День поля и сенажа". В этом году местом для проведения масштабного профессионального форума выбрано опытное поле старейшего отраслевого НИИ региона "Жигулевские сады". Для фермеров участие в мероприятии — это возможность познакомиться с передовыми практиками и технологиями от передовых компаний.

Экспертизой в сфере питания растений с аграриями поделилась крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро"). Представленные комплексные решения направлены на повышение продуктивности растениеводства и рентабельности агробизнеса. Эксперты "ФосАгро-Регион" разработали систему питания растений на агрополигоне выставки, на основе агрохимического обследования почв.

Усилить потенциал АПК

Агрофорум, организатором которого стал Агропромсоюз Поволжья, Урала и Сибири, прошел при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Открывая мероприятие, глава ведомства Алексей Попов подчеркнул практическую ценность Дня поля для отечественного семеноводства, перед которым стоит задача по полному импортозамещению. На демонстрационных полях представлены все возможные сорта различных культур российской селекции и передовые технологии обработки растений в реальных почвенно-климатических условиях региона.

"Обмен опытом, деловыми контактами, внедрение новых технологий, использование отечественного семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений, которые постоянно совершенствуются, в итоге, безусловно, скажется на снижении себестоимости продукции и повышении производительности в сельском хозяйстве в целом", — отметил Алексей Попов.

Одним из эффективных способов управления урожаем являются технологии сбалансированного минерального питания растений. Комплексный подход в этой сфере продвигает "ФосАгро-СевероЗапад", региональная компания сети дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион". Он включает прямые поставки минеральных удобрений самарским аграриям, разработку систем питания растений индивидуально для каждого поля и сельхозкультуры, сервис агрохимического обследования почв и листовой диагностики растений, дистрибуцию семян российской селекции с технологической поддержкой для максимального раскрытия потенциала урожайности.

К новому сезону готовы

Директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов рассказал о готовности компании к новому аграрному сезону. Региональный офис в Самаре уже принимает заявки на поставку удобрений. В регионе в наличии универсальные простые и сложные удобрения с различным содержанием азота, фосфора и калия.

"Аграриям доступна широкая линейка удобрений, среди них востребованные фосфорные удобрения (сульфоаммофос, аммофос), комплексные удобрения с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле, есть также жидкие и водорастворимые марки. Большой выбор расширяет технологические возможности аграриев и позволяет более эффективно планировать работу, с высокой продуктивностью", — уточнил директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

Получить от удобрений наибольшую отдачу в виде прибавки урожайности помогает научный подход: системы питания эксперты компании разрабатывают на основе данных почвенного плодородия. Сервис агрохимического обследования почв в компании оказывают по современным стандартам: образцы почвенных проб отбирают автоматизированными пробоотборниками, анализы проводят в собственной агрохимической лаборатории "ФосАгро-Регион".

По итогам обследования сельхозпредприятия получают развернутые рекомендации о работе с удобрениями, применение которых помогает не только получать стабильно высокие урожаи, но и оптимизировать затраты.

Эффективность доказана практикой

Многие сельхозпроизводители на практике оценили эффективность систем питания "ФосАгро-СевероЗапад". В Самарской области традиционно наблюдается дефицит фосфора и серы в почве. Поэтому хозяйство ООО "Перспектива КС", расположенное в селе Муранка Шигонского района, активно использует фосфорсодержащие удобрения. При этом особое внимание глава сельхозпредприятия Александр Касаткин уделяет доступности фосфора, в зависимости от состава почв, влажности и температуры окружающей среды.

Удобрения производства ФосАгро характеризуются высокой водорастворимостью и содержат доступные растениям элементы питания, в частности, фосфор. А рекомендованные экспертами "ФосАгро-СевероЗапад" системы питания позволяют подобрать наиболее эффективные в каждых конкретных условиях виды, марки удобрений, способы, сроки и дозировки их внесения. С помощью удобрений ФосАгро аграрий выращивает сегодня зерновые, зернобобовые и масличные культуры.

"До того, как мы стали регулярно применять удобрения ФосАгро с учетом рекомендаций, урожай зерна составлял в среднем 15 ц/га. Теперь же цифры стабильно варьируются от 25 до 40 ц/га", — рассказал Александр Касаткин.

"Наше хозяйство специализируется на выращивании зерновых и масличных культур в Кинельском и Волжском районах Самарской области. Мы уже пять лет используем удобрения для подкормки озимой пшеницы от наших партнеров "ФосАгро-СевероЗапад". И за это время урожайность существенно увеличилась", — подтвердил заместитель директора по производству ООО "Возрождение 89" Денис Ермолаев.

Российские семена с технологической поддержкой

Поставки семян отечественной селекции — еще одно новое направление, которое развивает "ФосАгро-СевероЗапад". Чтобы аграрии не теряли время при переходе на новые гибриды и сорта, эксперты компании оказывают технологическую поддержку — сопровождают поставки семян рекомендациями по выбору системы питания для максимального раскрытия потенциала урожайности.

Как это работает на практике, каждый мог увидеть лично, на демонстрационных посевах "ФосАгро-СевероЗапад" на выставке. Сельхозкультуры на агрополигоне выставки выращены на системах питания, разработанных экспертами компании, с учетом агрохимического обследования почв.

"Задача нашей системы минерального питания — способствовать максимальной реализации потенциала урожайности растений, обеспечить рост и развитие корневой системы, повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Система построена с учетом результатов агрохимического анализа почв на агрополигоне, который мы провели перед севом, таким образом, учитываются не только потребности культур, но и потенциал почвы на этом конкретном поле", — рассказал Александр Смирнов.

Эксклюзивный отечественный гибрид подсолнечника Сидэкс ОР, выращенный на системах питания "ФосАгро-Регион", вызвал повышенный интерес.

Гибрид сочетает в себе высокую адаптивность, устойчивость к расам заразихи A—G включительно, стабильные агрономические характеристики и высокий потенциал урожайности — до 45 ц/га при масличности 50–52%. Сидэкс ОР отличается толерантностью к большинству болезней подсолнечника, хорошей устойчивостью к полеганию и высокой отзывчивостью на интенсивную технологию возделывания. Благодаря своей универсальности, гибрид пригоден для выращивания как во влажных, так и в засушливых почвах.

"Популярность отечественных гибридов растет. И с каждым годом все больше аграриев из числа наших клиентов убеждается в их высокой конкурентоспособности и экономической эффективности. Во многом благодаря нашим рекомендациям по применению сортоориентированных систем питания — такой подход минимизирует риск ошибок, сокращает время на перестройку агротехнологий", — отметил Александр Смирнов.

В продуктовой линейке "ФосАгро-Регион" — 60 сортов и гибридов 10 сельскохозяйственных культур ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний, что позволяет успешно замещать зарубежные аналоги на внутреннем рынке.

"День поля и сенажа", по оценкам участников мероприятия, стал площадкой для продуктивного общения, обмена опытом и планирования развития агробизнеса на несколько лет вперед. Стенд компании "ФосАгро-СевероЗапад", с демонстрационными посевами — место встречи профессионалов аграрного бизнеса Самарской области и соседних регионов.