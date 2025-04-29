Специалисты "Россельхозцентра" оказывают полный спектр услуг по защите урожая

Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области предоставляют целый спектр услуг и исследований, призванных сохранить, защитить и приумножить будущий урожай.

Защитники растений

Сотрудники самарского филиала ФГБУ "Россельхозцентр" оказывают государственные услуги по защите растений и семеноводства, которые являются важнейшей составляющей современного растениеводства.

Начиная с ранней весны и до поздней осени специалисты районного и областного аппарата филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области ведут фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных угодиях региона.

На основании полученных данных формируются рекомендации по проведению защитных мероприятий, составляют долгосрочные и краткосрочные прогнозы развития вредных организмов.

Проведение фитопатологической экспертизы семян является неотъемлемой работой филиала, так через семена и почву передается от 30 до 40% всех болезней сельскохозяйственных культур. Поэтому для определения видового состава возбудителей и степени пораженности зерна необходима фитопатологическая экспертиза. Ее проводят специалисты районных отделов и областной отдел защиты растений филиала. Для более полного изучения возбудителя болезней семян филиал оснастили современными цифровыми микроскопами.

На основании исследования семенного материала специалисты подбирают препараты для обеззараживания семян согласно списку пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ. Протравливание семян химическими средствами позволяет защитить посевной материал от болезней, находящихся на их поверхности, а также — от почво-обитающих вредителей зерновых и зернобобовых культур.

Еще в отделе защиты растений самарского филиала "Россельхозцентра" производят и реализуют жидкое комплексное удобрение Гумат +7 "Здоровый урожай". Оно содержит макро- и микроэлементы: азот, железо, сера, калий, медь, марганец, молибден, бор, цинк.

В 2025 году сотрудники филиала освоили новую технологию производства микробиологического фунгицида Баксис, Ж.

Но и на этом специалисты "Россельхозцентра" останавливаться не планируют: сейчас они изучают возможность производства биоинсектицидов. А в планах — расширение линейки производства биопрепаратов.

Кроме того, филиал по договору с ООО "Медпром" собирает заявки на утилизацию использованной тары из-под средств защиты растений и минеральных удобрений.

Контролируют приграничные территории

Сохранность растений на полях во многом зависит от профилактики нашествий саранчовых вредителей. Как известно, эти насекомые могут преодолевать огромные расстояния, уничтожая на своем пути всю растительность. Так как Самарская область граничит с Казахстаном, где довольно много очагов распространения саранчовых вредителей, то нашему региону необходим регулярный мониторинг фитосанитарной обстановки. Поэтому самарский филиал "Россельхозцентра" заключил соглашение с коллегами Байтерекского районного филиала ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК по Западно-Казахстанской области.

Совместно самарские и казахские специалисты обследовали 2 тысячи гектаров приграничной территории на заселенность саранчой. По результатам были составлены акты для взаимообмена данными по личинке и имаго Итальянского пруса и Азиатской перелетной саранчи.

Проверяют семена

Большую работу филиал "Россельхозцентра" по Самарской области ведет по определению посевных и сортовых качеств семян.

К посевным качествам семян относятся чистота, всхожесть, жизнеспособность, влажность, масса 1000 семян и заселенность вредителями.

Чтобы определить частоту семян, специалисты выясняют, сколько примесей других культур содержится в контрольном объеме посадочного материала. Также проводят проверку на содержание в материале семян разных сорных растений. Метод регламентируется ГОСТ 12037-81 "Методы определения чистоты и отхода семян".

Всхожесть семян — это их способность за установленный срок давать нормальные проростки при определенных условиях проращивания. Методы определения всхожести регламентируются ГОСТ 12038-84 "Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести". Всхожесть определяют в два срока (в соответствии с п. 4.1 семена проращивают в условиях, предусмотренных "Приложениям 1 и 2" вышеуказанного ГОСТа) с последующим суммированием результатов. Через несколько дней после начала проращивания семян фиксируют промежуточный результат их всхожести — энергию прорастания. После того как прошло указанное в "Приложении" количество дней, сотрудники определяют число дополнительно проросших семян. И путем суммирования данных по обоим срокам прорастания получают результат определения всхожести.

Параметр "Жизнеспособность" определяют через окрашивание зародышей в посевном материале во время вызревания. Семена окрашивают индигокармином, тетразолом и йодистым калием. Первый материал может проникать лишь в мертвые клетки посевного материала, а вторые два — исключительно в живые. Метод регламентируется ГОСТ 12039-82 "Методы определения жизнеспособности".

Показатель "Влажность" у посевного материала высокого качества, как правило, минимален. Сухие семена лучше сохраняются, и их меньше повреждают грибки и насекомые. Регламентируется ГОСТ 12041-82 "Метод определения влажности".

К сортовым качествам семян относятся полевая апробация посевов, грунтовый и лабораторный контроль.

При полевой апробации посевов проводится обследование сортовых посевов (посадок) с целью определения сортовых качеств (видовой чистоты, сортовой чистоты, сортовой типичности), засоренности иными видами растений, пораженности болезнями и поврежденности вредителями. Определение показателей сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений проводится путем апробации посевов (посадок) или другими методами, установленными правом Евразийского экономического союза в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

При грунтовом контроле проводится апробация контрольного посева на специально выделенной площадке с нормированными показателями почвы.

Лабораторный контроль позволяет определить некоторые сортовые качества. Например, отличить мягкую пшеницу от твердой, белозерную от краснозерной, определить яровые и озимые формы мягких пшениц по конусу нарастания и опушенности пластинки первого листа, различить белозерные и краснозерные семена овса по зерну, определить типичность и панцирность семянок подсолнечника, выявить примесь полюшки в семенах гороха.

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