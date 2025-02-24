Щелково Агрохим объявляет международный конкурс студенческих работ по защите растений

Компания Щелково Агрохим приглашает студентов аграрных вузов к участию в ежегодном международном конкурсе научных студенческих работ "Бетарен Академия". Представить свою работу и получить именную стипендию от организаторов может учащийся любого аграрного вуза страны — от Калининграда до Владивостока, сообщает пресс-служба компании.

Основная цель конкурса — дать молодым специалистам возможность проявить себя, сделать первый шаг по будущей карьерной лестнице в крупной российской компании. Свои работы могут представить: бакалавры 3 курса, магистры 1 курса, а также студенты специалитета 3 и 4 курсов.

Для участия необходимо: разработать свою технологию защиты сельскохозяйственных культур, провести практический опыт и получить результаты, затем оформить и прислать работу.

Оставить заявку на участие можно прямо сейчас на сайте Betaren.

Сделать это необходимо до 1 мая 2025 г.

Конкурс проводится в 2 этапа: региональный этап пройдет с 1 мая по 1 ноября 2025 г., второй этап — международный. Период проведения: с 1 по 30 декабря 2025 г.

"Бетарен Академия — это возможность получить опыт работы в инновационной компании, занимающей ключевые позиции в сфере сельского хозяйства, развить личностные компетенции и расширить технические навыки под руководством опытных наставников, проявить себя и стать частью дружного коллектива", — прокомментировали в компании, подчеркнув, что победителей ждут денежные призы и возможность стать стипендиатом АО "Щелково Агрохим".