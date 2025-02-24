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Щелково Агрохим объявляет международный конкурс студенческих работ по защите растений Петр Дубянский: "У племзавода "Дружба" отличные предпосылки для развития" На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП Yandex B2B Tech и "Балтика" расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий ВТБ: объемы экспорта зерновых в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Щелково Агрохим объявляет международный конкурс студенческих работ по защите растений

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Щелково Агрохим приглашает студентов аграрных вузов к участию в ежегодном международном конкурсе научных студенческих работ "Бетарен Академия". Представить свою работу и получить именную стипендию от организаторов может учащийся любого аграрного вуза страны — от Калининграда до Владивостока, сообщает пресс-служба компании.

Основная цель конкурса — дать молодым специалистам возможность проявить себя, сделать первый шаг по будущей карьерной лестнице в крупной российской компании. Свои работы могут представить: бакалавры 3 курса, магистры 1 курса, а также студенты специалитета 3 и 4 курсов.

Для участия необходимо: разработать свою технологию защиты сельскохозяйственных культур, провести практический опыт и получить результаты, затем оформить и прислать работу.

Оставить заявку на участие можно прямо сейчас на сайте Betaren.

Сделать это необходимо до 1 мая 2025 г.

Конкурс проводится в 2 этапа: региональный этап пройдет с 1 мая по 1 ноября 2025 г., второй этап — международный. Период проведения: с 1 по 30 декабря 2025 г.

"Бетарен Академия — это возможность получить опыт работы в инновационной компании, занимающей ключевые позиции в сфере сельского хозяйства, развить личностные компетенции и расширить технические навыки под руководством опытных наставников, проявить себя и стать частью дружного коллектива", — прокомментировали в компании, подчеркнув, что победителей ждут денежные призы и возможность стать стипендиатом АО "Щелково Агрохим".

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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