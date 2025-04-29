"Щёлково Агрохим" представило аграриям разработки в области селекции и защиты

Как защитить посевы озимой пшеницы от опасных заболеваний? Какие препараты наиболее эффективны в борьбе с сорняками? Что является определяющим фактором при выборе семенного материала? Самарские аграрии получили ответы на эти и другие вопросы в рамках семинара "Наука и технологии: путь получения высоких урожаев зерновых и масличных", организованного АО "Щелково Агрохим". Компания является одним из лидеров рынков защиты растений, селекции и семеноводства, предлагая сельхозтоваропроизводителям комплекс услуг для получения высоких урожаев.

Современные технологии на защите урожаев

Одной из главных тем семинара стала защита посевов озимой пшеницы. Засушливая осень и малоснежная зима стали факторами снижения иммунитета растений. Без должной защиты посевы могут погибнуть.

По словам профессора кафедры химии и защиты растений СтГАУ Натальи Глазуновой, весной на полях начинают активизироваться грибные заболевания. В Самарской области широко распространены фузариозные корневые и прикорневые гнили, которые могут привести к гибели корневой системы.

"У компании "Щелково Агрохим" есть прекрасный набор средств, которые помогут в борьбе с этими заболеваниями: Беназол, СП, ЗИМ 500, КС, Азорро КС, Дейзи, СЭ, Эйс, ККР. Два последних эффективны и при сложном комплексе заболеваний растений. Эйс, ККР — вообще уникальный продукт, который очень хорошо подавляет корневые и прикорневые гнили различнейшей этиологии", — рассказала Наталья Глазунова.

Специалист отметила, что если зима была не снежной с частыми оттепелями, то грибные заболевания могут развиваться по принципу фузариоза колоса:

"Обратите внимание на растения с пятнами. В случае дождя, при цветении и колошении фузариоз колоса вам гарантированно обеспечен. В период вегетации эффективным будет опрыскивание посевов препаратами Эйс, ККР, Титул Трио, ККР, Триада, ККР. Они содержат мощнейшие наборы действующих веществ против фузариоза колоса".

Технолог по зерновым и зернобобовым культурам АО "Щелково Агрохим" Иван Ксыкин в свою очередь напомнил аграриям, что все больше заболеваний проявляют резистентность к однокомпонентным препаратам. Поэтому они становятся менее эффективными в борьбе за защиту растений.

"Щелково Агрохим" предлагает более технологичные продукты, помогающие не только вылечить здесь и сейчас симптомы, которые есть в поле, но и дать профилактику на то, чтобы не перезаразить растения верхнего яруса", — отметил Иван Ксыкин.

В качестве примера специалист привел комбинированный фунгицид Азорро, КС. Его рекомендуется применять для первой обработки озимых зерновых в ранневесенний период. Препарат уничтожает инфекции в прикорневой зоне и листовые болезни раннего развития. Дальнейшая стратегия фунгицидной защиты растений выглядит следующим образом:

Титул Трио, ККР выступает как пожарный, способный затушить вспышки различных заболеваний за счет трех мощных действующих веществ: тебуконазола, пропиконазола и ципроконазола. Наш новый продукт Дейзи, СЭ экономичен и хорош для профилактики листовых пятнистостей с минимальным развитием и полей, которые выглядят недостаточно продуктивными. Препарат Эйс, ККР — для более продолжительной защиты. Триада, ККР — мощный препарат от фузариоза колоса. В результате применения данных фунгицидов улучшаются физиология и процессы, связанные с фотосинтезом. Все это в конечном счете положительно влияет на продуктивность культуры.

Также Иван Ксыкин посоветовал аграриям вовремя озаботиться защитой посевов от сорняков. Ведь стоит упустить момент, и проникновение гербицида в сорное растение будет уже не столь эффективным. Однако технологии "Щелково Агрохим" позволяют обойти эти сложности. Фемида, МД, Фортиссимо, МД и Пиксель, МД эффективны в борьбе с трудноискоренимыми и переросшими сорняками.

Также специалист выделил Арго, МЭ для борьбы с широким спектром однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы. Наноформуляция обеспечивает высокую скорость проникновения и устойчивость к осадкам. При этом отсутствует фитотоксичное воздействие на культуры. Однако при плотном засорении более эффективным будет гербицид Арго Прим, МЭ за счет повышенной концентрации действующих веществ. Сейчас получает регистрацию новый препарат Глок, ВДГ, который работает в широком окне применения: осенью и весной до второго междоузлия.

Качественные семена — залог высоких урожаев

Компания "Щелково Агрохим" является одним из пионеров возрождения отечественной селекции, и за короткий срок вошла в число лидеров этого рынка, создав целостный производственный цикл получения семян основных сельхозкультур в промышленных масштабах, в том числе сортов и гибридов собственной селекции.

Фото: предоставлено АО "Щелково Агрохим"

Глава Самарского представительства компании Андрей Григорьев отметил, что за последние годы значительно выросла маржинальность масличных культур (подсолнечника, сои и т. п.), а также гороха и нута. Именно они сейчас приносят больше прибыли аграриям, учитывая ограничения на экспорт зерна.

"Самарская область находится на 6 месте в России по потребности в семенах гибридов подсолнечника. Заходя на этот рынок в 2023 году, мы смогли освоить 5%. В 2024 году доля выросла до 10%. В 2025 году планируем занять 12-15% рынка", — отметил Андрей Григорьев.

Всего в портфеле "Щелково Агрохим" 14 гибридов подсолнечника, которыми пользуются аграрии по всей России и получают достойные урожаи с показателями масличности 50-54%. Ориентируясь на потребности рынка, компания предлагает как классику, так и гибриды, устойчивые к имидазолинонам.

В Самарской области наибольшим спросом пользуются классический семирасовый гибрид Базик и устойчивый к ИМИ-гербицидам Кречет. Последний, кстати, вошел в топ-3 по объемам высева в 2024 году.

"Гибрид так популярен, потому что является универсальным. Он подходит для разных зон возделывания: и в засуху дает стабильно высокий урожай, и в оптимальных условиях увлажнения. Его не обязательно сильно кормить удобрениями, чтобы раскрыть потенциал. Гибрид устойчив к имидазолинонам. Его можно обрабатывать гербицидом Гермес, МД по вегетации", — рассказал руководитель по продажам семян АО "Щелково Агрохим" Андрей Подлесный.

Хорошие результаты в регионе показывает гибрид Сапсан. Урожайность в 2024 году была 24,6 ц/га при среднем показателе 16,3 ц/га. Гибрид устойчив не только к имидазолинонам, но и к семи расам заразихи. То есть даже без применения гербицида этого сорняка на поле не будет.

В следующем году "Щелково Агрохим" выпустит на рынок гибрид Ратник. Но заказы на него принимаются уже сейчас. Причем возможно пакетное предложение. Гибрид устойчив к трибенурон-метилу, и для его защиты от сорняков можно применять гербицид Санфло, ВДГ. При испытаниях в Самарской области Ратник давал урожай в 23 ц/га. Еще выше показатели 25 ц/га — у другой новинки компании — Кинжал, который сейчас проходит регистрацию. Этот гибрид более устойчив к гербицидам, можно применять не только Гермес, МД, но и Гермес Форте, МД. Также регистрацию проходит гибрид Армата, который за счет короткого периода вегетации (около 95 дней) устойчив к засушливым условиям, которые преобладают в Поволжье. Урожайность в Самарской области составила 24 ц/га.

Адресность селекции

"Щелково Агрохим" работает над расширением ассортимента семян и других культур. По словам директора департамента селекции и семеноводства сельхозкультур компании Александра Прянишникова, одна из главных задач современной селекции — это, прежде всего, адресность использования сортов. В Поволжье очень важны высокие адаптивные свойства: зимостойкость и засухоустойчивость. Для разработки качественных семян особо ценно сотрудничество с аграриями в регионах.

В Самарской области "Щелково Агрохим" уже более семи лет ведет совместную селекционную работу с КФХ Евгений Цирулев, которое является крупным семеноводческим хозяйством. Сотрудничество начиналось с испытания перспективных селекционных образцов сельхозкультур. Хозяйство занимается размножением сорта озимой пшеницы Изумруд Дубовицкого, который пользуется высоким спросом в регионе. В прошлом году урожайность составила 60-62 ц/га при третьем классе. Это качественное зерно, отлично подходящее для выпечки хлеба.

"Преимуществом нашей селекции является наличие нескольких агротехнических фонов. Орошение с применением элементов интенсификации позволяет формировать интенсивные условия, а закладка опытов в условиях жесткой богары — отбирать стрессоустойчивый селекционный материал. В результате такой подход дает возможность в короткое время получать новые сорта с более широким ареалом возделывания. Наше сотрудничество со "Щелково Агрохим" — ценная и важная часть работы. Совместная программа дает уникальную возможность высевать селекционный материал в разных климатических зонах".

Сейчас проходят госсортоиспытания совместные сорта партнеров. Это сорт белозерной пшеницы Альба (урожайность 58 ц/га), а также сорта сои Рокада, Гефест и Эгида, которые дают стабильные урожаи и имеют высокий уровень белка. Все совместные наработки планируется представить на Дне сои, который пройдет на базе КФХ в сентябре.