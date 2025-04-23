В Самарской области сев ведут 24 муниципальных района

В Самарской области активно идет сев сельскохозяйственных культур. В текущем году весенние полевые работы начались на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков.

По оперативной информации регионального ведомства, сев ведут хозяйства 24 районов области, где уже засеяно 117 тысяч га яровыми культурами. Продолжается сев масличных и кормовых культур, а также картофеля и овощей. Для сравнения: в 2024 году первые данные по посевной кампании появились только 22 апреля.

В Борском районе завершаются работы по боронованию, ряд хозяйства приступил к посевным работам.

"В районе 66 сельхозпредприятий, все на сегодняшний день готовы к весенне-полевым работам. Погодные условия в этом году позволили нам выйти практически на две недели раньше, чем в другие годы. К севу запланировано 48 тысяч тонн зерновой группы. Семена в необходимом количестве у нас имеются, все кондиционные", — рассказал Владимир Полянских, руководитель сельхозуправления муниципального района Борский.

А в Шигонском районе сев ранних яровых зерновых выходит на финишную прямую. На полях сейчас работают 31 посевной агрегат, из них 15 — современные посевные комплексы. Практически весь сев проводится с одновременным внесением минеральных удобрений. Параллельно хозяйства приступили к повторной подкормке озимых культур.

В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 2 254 тысяч гектаров. Из них планируется засеять зерновыми 1 249 тысяч гектаров. В группе технических культур ожидается увеличение площади под подсолнечником с 702 тысяч гектаров до 717 тысяч гектаров, а также увеличение площади под соей на 10 тысяч гектаров. В целом, яровой сев будет проведен на площади более 1,6 миллиона гектаров.

"На сегодняшний день потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур полностью обеспечена. Для этих целей имеется 117 тысяч тонн посевного материала с учетом пересева озимых, и завершается его подработка. Семена льна масличного, сои и других масличных культур — рапса, горчицы, сафлора — также заготовлены в необходимых объемах", — проинформировал Сергей Кирсанов, руководитель управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Под урожай 2025 года озимые были посеяны на площади 524,9 тысячи гектаров. Состояние озимых культур на 84% площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное, в то время как 12% территорий показали изреженность. На данный момент подкормка озимых минеральными удобрениями проведена на 80% площади — 416 тыс. га.

Отметим, что в последние годы использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве уверенно растет. Благодаря этому российские аграрии ежегодно собирают достойные урожаи зерновых, масличных и других культур. К 2030 году планируется увеличить объемы до 80 кг на гектар пашни в действующем веществе. Росту показателя способствуют, в том числе, комплексные меры господдержки, направленные на стимулирование рационального применения минеральных удобрений и сохранение плодородия сельхозземель.

Напомним, в Самарской области в прошлом году, по инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева, была введена новая мера господдержки — возмещение части затрат на минеральные удобрения, которая включена в программу социально-экономического развития региона на последующие годы.