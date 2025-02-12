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Директор Самарского филиала Россельхозбанка: "В 2025 году нарастим объемы льготного кредитования аграриев"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк в 2025 году увеличивает объемы льготного кредитования для аграриев Самарской области. Чаще всего за таким финансированием обращаются представители растениеводческой отрасли на выполнение сезонно-полевых работ. О том, как РСХБ будет реализовывать льготное кредитование в этом году, рассказал директор Самарского регионального филиала РСХБ Раиль Багдалов.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

— Раиль Халилуллович, расскажите о программе льготного кредитования, насколько она доступна в 2025 году?

— Механизм выдачи льготных кредитов для агропромышленного комплекса в 2025 году не меняется. Это эффективный инструмент поддержки аграриев, которым они пользуются многие годы, растут и развивают свои предприятия. По большому счету весь российский агропромышленный сектор развивается за счет льготных банковских продуктов. Без этой меры поддержки обеспечить продовольственную безопасность страны и создавать новые производства продуктов питания, расширять ассортимент было бы достаточно сложно. Также важно, что сам институт господдержки продолжает функционировать в привычном формате и не претерпевает изменений. Что же касается Россельхозбанка, то мы на протяжении 25 лет поддерживали отрасль сельского хозяйства и планируем далее наращивать объёмы финансирования.

— В 2024 году удалось увеличить кредитование?

— Да, в 2024 году Самарский филиал предоставил агросектору более 32 млрд рублей, в том числе более 14 млрд по льготной ставке. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 92% и 11% соответственно. В целом по стране Россельхозбанк установил рекорд финансовой поддержки агропромышленного комплекса, предоставив отрасли 2,05 трлн рублей. Это на 21,5% больше, чем годом ранее. Треть всех средств аграрии получили на льготных условиях — 717,4 млрд рублей, прирост за год — на 27,4%.

— На какие цели аграрии нашего региона чаще всего подают заявки? Есть ли уже выдачи в 2025 году?

— На сегодняшний день в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области подано 50 заявок на сумму порядка 2,9 млрд рублей, о выдачах пока рано говорить, проходят определенные процедуры. Основная доля льготного кредитования приходится на финансирование сезонно-полевых работ. В 2024 году на эту отрасль было выделено более 23 млрд рублей, из которых более 13 млрд рублей — на льготных условиях.

— Когда аграриям, которые занимаются посевной, обращаться за кредитами?

— Конечно, обращаться нужно заблаговременно, чтобы успеть к посевной. Но и в данный момент время еще есть. В целом льготное кредитование можно получить в течение года не только на сезонные работы, но и на оборотные или инвестиционные цели, например, чтобы обновить сельхозтехнику, приобрести средства защиты растений, минеральные удобрения, топливо. Подается заявка на льготное финансирование, она включается в специальный реестр. После одобрения со стороны Министерства сельского хозяйства РФ реестр открывается. Банк на основании реестра осуществляет выдачу кредита.

Льготные продукты банка — это хорошая финансовая поддержка для аграриев, поэтому всех заинтересованных ждем в офисах Россельхозбанка.

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Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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