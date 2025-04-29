Банковские гарантии в Агророс Банке: надежная поддержка для бизнеса

Банковские гарантии — это финансовая защита, обеспечивающая выполнение обязательств перед заказчиком. Если ваш бизнес участвует в тендерах или заключает контракты, гарантия от Агророс Банка поможет вам соответствовать требованиям партнеров и успешно выполнять договоренности.

Банковская гарантия выступает своего рода страховкой для ваших контрагентов, снижая их риски и повышая доверие к вашему бизнесу. Это особенно важно при участии в государственных закупках или крупных коммерческих проектах, где наличие гарантии часто является обязательным условием.

Агророс Банк предлагает разные виды гарантий.

Тендерная предполагает участие банка в закупках. Если вы выиграли тендер, но по каким-то причинам не можете подписать контракт, гарантия компенсирует заказчику возможные убытки.

Исполнение обязательств — обеспечение обязательства по контракту. Такая гарантия подтверждает вашу надежность как партнера и помогает избежать претензий со стороны контрагентов.

Возврат аванса — для возврата аванса по договору. Если вы получили авансовый платеж, но не смогли выполнить обязательства, гарантия обеспечит возврат средств заказчику.

Гарантийные обязательства направлены на обеспечение качества товаров, услуг или работ в рамках установленного гарантийного срока.

Вы можете оформить банковскую гарантию в ДО "Автозаводский" в г. Тольятти по адресу: ул. Дзержинского, 12.

Агророс Банк работает даже со сложными случаями, помогая бизнесу получить необходимую поддержку.

Каждый проект уникален, поэтому Банк предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту. Специалисты готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с оформлением банковских гарантий, и предложить оптимальные решения для вашего бизнеса.

Кредит для развития бизнеса

Агророс Банк предлагает кредитование для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ставке от 24% годовых, сумме — до 150 млн рублей, под залог недвижимости.

Это удобное решение для тех, кто хочет расширить бизнес, вложить средства в оборудование или пополнить оборотный капитал.

Банк предлагает гибкие условия кредитования, которые помогут вам реализовать свои планы и достичь новых высот. Продукты разработаны с учетом потребностей современных предпринимателей, что делает их доступными для любого бизнеса.

Агророс Банк — партнер бизнеса и регионов

Банк не только предоставляет финансовые услуги, но и активно поддерживает предпринимательство. АБ клуб — это бизнес-клуб, где проходят бесплатные образовательные встречи, обсуждаются актуальные вопросы предпринимательства. Здесь можно обмениваться опытом, находить новых партнеров и получать полезные знания для развития своего бизнеса.

Также Агророс Банк вносит вклад в экологическое благоустройство регионов: сотрудники Банка высаживают деревья, ухаживают за зелеными зонами и внедряют экологичные технологии в своей работе.

Выбирайте Агророс Банк — надежного партнера для вашего бизнеса!