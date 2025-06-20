ВТБ: Инвестиции в АПК и потребительский сектор остаются ключевыми направлениями роста

Общий долг предприятий АПК перед банками на конец 2024 года составил 5,3 триллиона рублей, при этом объем финансирования через государственные программы остается на уровне 500-600 миллиардов рублей. Инвестиции в АПК за прошлый год составили около 1 триллиона рублей, что указывает на соотношение государственного и частного финансирования примерно 1 к 1. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Сергейчук отметил, что компании сталкиваются с высокими ставками рыночного финансирования и ограничениями доступа к международным рынкам. Тем не менее наблюдается интерес со стороны ближневосточных и китайских инвесторов, что является позитивной тенденцией для привлечения капитала.
Россия занимает небольшую долю в импорте продовольствия у дружественных стран: 3% в Китае, 4% в Индии и около 6% в странах Африки. В связи с этим ВТБ акцентирует внимание на необходимости расширения присутствия российских товаров на этих рынках.
Банк активно развивает новые продукты и услуги для клиентов АПК, включая инструменты "недолгового финансирования" и аккредитивы. Также наблюдается растущий интерес к альтернативным инструментам, таким как размещение облигаций и товарные свопы.
Сергейчук подчеркнул, что механизм промышленных концессий и ГЧП может стать эффективным инструментом для реализации проектов в АПК, включая строительство новых мелиоративных систем и образовательных учреждений для подготовки специалистов.
В области потребительского сектора ВТБ отмечает рост выручки компаний благодаря рекордным показателям реальных доходов населения. Прогнозируется, что к 2028 году доля пяти крупнейших ритейлеров вырастет с 38% до 48%.
Также было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между ВТБ и АО АБ ИнБев Эфес, которое предполагает развитие долгосрочного сотрудничества в области финансирования и инвестиционных проектов.
Сергейчук добавил, что компании-производители удобрений уверенно чувствуют себя на фоне комфортных цен на мировом рынке и рассматривают возможности вертикальной интеграции. В условиях высокой процентной ставки акцент смещается на проекты оптимизации и повышения операционной эффективности.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами