ПМЭФ-2025: "Российская газета" и Россельхозбанк запустили масштабный проект "Лица АПК"

АО "Россельхозбанк" и официальное издание правительства РФ "Российская газета" объявили о старте совместного проекта "Лица АПК". Церемония презентации проекта состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, чтобы подчеркнуть стратегическое значение агропромышленного комплекса для экономики России.
Проект "Лица АПК" призван стать зеркалом новейшей истории возрождения и динамичного развития российского агропромышленного комплекса. Его главные цели - выделить ключевые фигуры отрасли, продемонстрировать ее современное состояние, впечатляющие достижения и обозначить перспективы развития.
В основе проекта - эксклюзивные интервью с лидерами АПК: представителями власти, руководителями крупных агрохолдингов, инвесторами и общественными деятелями, чья работа напрямую связана с развитием АПК и обеспечением продовольственной безопасности страны. Среди спикеров - вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. А также представители бизнеса - председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, Виктор Линник (Мираторг), Андрей Самохин (Сады Придонья), Александр Рудаков (ЭКО-культура), Владимир Маслов (Агроэко), Борис Титов (Абрау-Дюрсо), Штефан Дюрр (ЭкоНива), фермер Олег Сирота и многие другие.
Проект "Лица АПК" также включает рейтинг лидеров агросектора по каждому региону РФ, который сопровождается подробной информацией о профессиональном пути и основных достижениях аграриев.
Основная площадка проекта - сайт "Российской газеты" (rg.ru), где опубликованы интервью с федеральными и региональными лидерами АПК.
"Мы впервые решили аккумулировать информацию о лидерах АПК, чтобы общество лучше знало о масштабах и значимости работы агросектора, который каждый день обеспечивает нашу страну продуктами питания. Оценивая успехи агропромышленного комплекса за 25 лет, нельзя забывать, что за ними стоят конкретные люди - фермеры, управленцы, инвесторы, государственные деятели. Те, кто поверил в будущее отрасли и направил свою энергию на то, чтобы оно состоялось. Именно благодаря им российский агросектор вышел из тяжелейшего состояния и занял лидирующие позиции по производству и экспорту продовольствия в мире. Проект "Лица АПК" - одновременно дань уважения и попытка зафиксировать те изменения, которые произошли в отрасли за четверть века", - прокомментировал глава РСХБ Борис Листов.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами