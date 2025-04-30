В Самарской области крупное сельхозпредприятие победило птичий грипп

В 2024 году на территории 63 региона был выявлен один случай заболевания высокопатогенным гриппом птиц на территории ООО «Самарская индейка» в Богатовском районе. Для ликвидации заболевания и во избежание дальнейшего его распространения хозяйство ликвидировало более 38 тысяч голов индейки.

Таким образом предприятие недополучило мяса на убой в живом весе порядка 300 тонн. Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал министр селького хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Глава ведомства отметил, что несмотря на это, в целом по региону в 2024 году запланированный объем производства птицы на убой в живом весе выполнен, что составило 63,4 тысячи тонн.

"В настоящее время ООО "Самарская индейка" устраняет нарушения в рамках предписания Россельхознадзора. Прогнозируется запуск производства в июне 2025 года", — добавил Алексей Попов.