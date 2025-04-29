Алексей Попов: "Интерес к инвестициям в сельское хозяйство региона растет"

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области рассказал об основных направлениях работы. Как развивается молочное и мясное скотоводство в регионе? Какие предприятия вносят весомый вклад в АПК региона? В какой степени самарские аграрии обеспечены семенным материалом и техникой в весеннюю посевную кампанию? На какие меры господдержки могут рассчитывать хозяйства? Об этом и многом другом — в интервью с Алексеем Поповым.

О сроках посевной и семенах

— Алексей Петрович, самарские аграрии вступили в посевную кампанию. Как она проходит и каковы ее особенности по сравнению с кампанией 2024 года? Сколько площадей планируется засеять в 2025 году? Какие культуры в приоритете? Каково состояние озимых?

— В текущем году в регионе весенние полевые работы начались на две-три недели раньше среднемноголетних сроков. По оперативной информации на 21 апреля, яровыми культурами засеяно 83 тысячи гектаров, в том числе 74 тысячи гектаров зерновыми. Кроме того, идет сев масличных, кормовых, а также картофеля и овощных культур. Сев ведут хозяйства 21 района.

В 2024 году на эту дату к посевной еще не приступали.

Под урожай 2025 года озимые были посеяны на площади 524,9 тысячи гектаров. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 84% площадей, изреженных — 12%. В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 2254 тысячи гектаров. Зерновыми планируется засеять 1249 тысяч гектаров. Посевная площадь технических культур составит 864 тысячи гектаров. В этой группе планируется увеличить площадь под подсолнечником с 702 тысячи гектаров до 717 тысяч гектаров, а также под соей — на 10 тысяч гектаров. В целом яровой сев будет проведен на площади более 1,6 миллиона гектаров.

— В какой степени самарские фермеры обеспечены семенами и необходимыми удобрениями?

— Потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур полностью обеспечена. В наличии имеется 117 тысяч тонн посевного материала с учетом пересева озимых. Завершается его подработка.

Семена льна масличного, сои и прочих масличных культур (рапс, горчица, сафлор) заготовлены в необходимых объемах.

Обеспеченность семенами подсолнечника составляет 100 процентов, кукурузы — 70 процентов.

Оставшиеся законтрактованные и оплаченные объемы семян кукурузы находятся у поставщиков на территории области и РФ. Они будут завезены в хозяйства в ближайшее время.

Семена картофеля имеются в наличии на полную потребность.

По оперативным данным приобретено 75 процентов минеральных удобрений от плана. Завоз продолжается.



О земле и сельхозтехнике

— Как в регионе идет процесс по вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых земель?

— Мы постоянно работаем с муниципальными образованиями по планированию и осуществлению муниципального земельного контроля в отношении таких земель. Целью контроля является ввод в сельхозтоварооборот ранее неиспользуемых пахотных земель.

Так, за период с 2018 года по 2024 год включительно в сельскохозяйственный оборот введено 186,5 тысячи гектаров.

В течение 2025 года к вводу в сельхозтоварооборот запланировано свыше 6 тысяч гектаров.

Кроме того, министерство вместе с "Центром обеспечения деятельности агропромышленного комплекса Самарской области", используя архивные данные о границах, ранее задействованных в сельхозобороте земель, определили границы и площадь необрабатываемых земельных участков. Были сопоставлены границы распашки земель 90-х годов с текущей площадью распашки.

— Как обстоит ситуация с обновлением парка сельскохозяйственной техники в Самарской области?

— В рамках технического обновления и модернизации производства сельского хозяйства за 2024 год сельскохозяйственные товаропроизводители области приобрели 1729 единиц сельскохозяйственной техники.

Сегодня основными источниками пополнения машинно-тракторного парка региона являются льготные и коммерческие инвестиционные кредиты, собственные средства предприятий, а также лизинговые схемы, включая поставку на льготных условиях через государственную лизинговую компанию "Росагролизинг". В 2024 году через АО "Росагролизинг" в Самарскую область было поставлено 818 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,1 миллиарда рублей. Это 81 трактор, 104 комбайна и 618 единиц прочей сельскохозяйственной техники.

Чтобы помочь аграриям обновить технику, ежегодно в Самарской области выделяются региональные субсидии на компенсацию до 50 процентов стоимости машин и оборудования.

В 2024 году за счет средств областного бюджета были предоставлены субсидии в 202,45 миллиона рублей на 250 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 28 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн, 14 тракторов и 207 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. За истекший период 2025 года 137 фермерам была предоставлена субсидия на сумму 308,3 миллиона рублей.

О поддержке молочного скотоводства

— Какова динамика производства продукции основных подотраслей сельского хозяйства в 2024 году и в первые месяцы 2025 года, если статистические данные уже есть?

— По итогам 2024 года отмечается положительная динамика производства скота и птицы на убой в живом весе.

В хозяйствах всех категорий этот показатель вырос на 9,3 тысячи тонн к уровню 2023 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение составило 10,7 тысячи тонн.

Увеличение объемов производства скота и птицы на убой в живом весе обусловлено ростом объемов производства птицы в Самарском филиале ОАО "Токаревская птицефабрика", в крестьянских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей — за счет увеличения объемов производства КРС на убой в живом весе.

В регионе на постоянной основе идет работа, направленная на увеличение основных объемов производства продукции животноводства.

— На уровне руководства Самарской области неоднократно отмечался приоритет развития в регионе животноводства. Какие сложности есть в этой отрасли сельского хозяйства сегодня и какие пути решения этих сложностей вы видите?

— На сегодняшний день молочное и мясное скотоводство обозначены на федеральном уровне как приоритетные. Поэтому в бюджет Самарской области ежегодно дополнительно поступают средства федерального бюджета на развитие этих направлений.

Для стимулирования объемов производства молока предоставляется государственная поддержка молочного скотоводства по различным направлениям, среди которых производство собственного молока; содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; покупка племенного молодняка, племенной продукции и кормовых добавок; строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт животноводческих помещений и откормочных площадок для содержания крупного рогатого скота.

О гриппе птиц и лейкозе КРС

— В какой степени эпизоотическая ситуация оказала влияние на отрасль животноводства в 2024 году — начале 2025 года?

— В 2024 году на территории Самарской области был выявлен один случай заболевания высокопатогенным гриппом птиц на территории птицеводческого предприятия ООО "Самарская индейка" в Богатовском районе. Для ликвидации заболевания и во избежание дальнейшего его распространения хозяйство ликвидировало более 38 тысяч голов индейки. Таким образом предприятие недополучило мяса на убой в живом весе порядка 300 тонн.

В целом по региону запланированный объем производства птицы на убой в живом весе выполнен, что составило 63,4 тысячи тонн.

В настоящее время ООО "Самарская индейка" устраняет нарушения в рамках предписания Россельхознадзора. Прогнозируется запуск производства в июне 2025 года.

Также в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 года "Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота" на территории Самарской области по состоянию на 1 апреля 2025 года зарегистрировано 1458 эпизоотических очагов по лейкозу крупного рогатого скота, из них в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах — 144 очага, в личных подсобных хозяйствах — 1314 очагов. За истекшие два года ограничения по лейкозу сняты с 29 сельскохозяйственных предприятий и 427 личных подсобных хозяйств.

Олег Михеенко: "Каждый участник агропроцесса должен получать максимальную выгоду" Развитие селекции и семеноводства — одна из задач нового национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", запущенного в России в 2025 году. Каково положение отрасли сейчас? И что требуется для ее развития? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил председатель Зернового Соевого Союза Приволжского федерального округа (ЗСС ПФО) Олег Михеенко.

В связи с этим валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2024 году снижено на 22,6 тысячи тонн по сравнению с 2023 годом.

Отмечу, что министерство предоставляет государственную поддержку фермерам на реализацию мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота. За прошедшие 2 года этим видом господдержки воспользовались 28 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: они купили 74 головы маточного поголовья крупного рогатого скота. С шестью сельхозтоваропроизводителями министерство подписало соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота с дальнейшим восстановлением маточного поголовья.

Об инвестпроектах в животноводстве

— Как вы оцениваете достижения племенной работы в регионе?

— В 2024 году на территории Самарской области работали 29 племенных организаций по 32 видам племенного животноводства, в том числе 23 племенных организации по разведению сельскохозяйственных животных.

Таким образом, в молочном скотоводстве удельный вес племенных животных увеличился до 35,4 процента, а в мясном скотоводстве — до 35,7 процента.

При этом продуктивность дойного стада в племенных организациях по итогам 2024 года составила 8512 килограммов, что на 699 килограммов выше среднеобластной продуктивности.

— Какие крупные инвестпроекты в сфере животноводства, реализованные или планирующиеся, вы могли бы отметить? Какую пользу они принесут региону?

— Правительство Самарской области, администрация Клявлинского района и ООО "Северная Нива Самара" 26 мая 2020 года заключили инвестиционный меморандум о создании на территории Клявлинского района животноводческого комплекса, рассчитанного на содержание 3550 голов коров и выращивание 5100 голов молодняка КРС молочных пород.

В соответствии с бизнес-планом выход животноводческого комплекса на проектную мощность запланирован на 4 квартал 2026 года. Планируемая стоимость инвестиционного проекта составит порядка 6 миллиардов рублей.

В настоящее время получено разрешение на строительство, на объекте строятся три коровника, доильно-молочный блок, административно-бытовой корпус, обустраиваются наружные и внутриплощадочные инженерные сети.

Для комплектования поголовьем животноводческого комплекса инвестор завез 2676 племенных нетелей голштинской породы.

Реализация этого инвестиционного проекта позволит повысить обеспеченность Самарской области молоком на 32-39 тысяч тонн в год, а также создать 300 новых рабочих мест.

Со своей стороны министерство активно поддерживает реализацию этого инвестпроекта и оказывает информационную и финансовую поддержку в виде субсидий.

Кроме того, в Кинельском районе планируется строительство высокотехнологичного животноводческого комплекса — роботизированной молочной фермы на 980 голов дойного стада. Инициатором проекта является СПК "Колхоз имени Куйбышева". Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта 1,5 миллиарда рублей. Отличительной особенностью этого проекта является применение роботизированного способа доения коров, гарантирующего точное исполнение всех технологических операций.

Кроме того, в рамках третьего этапа реализации проекта запланировано строительство поселка для молодых семей сотрудников предприятия на 35 жилых домов с развитой инфраструктурой, а также комфортабельного общежития для проживания студентов и молодых специалистов.

Инвестор уже провел предпроектные проработки, начато проектирование. Ввод в эксплуатацию первого этапа проекта запланирован в первом полугодии 2026 года.

О флагманских хозяйствах и экспорте

— В какой отрасли сельского хозяйства региону еще необходимы крупные инвестпроекты? Может быть, вы можете назвать какие-либо уже реализованные в предыдущие годы проекты?

— Немаловажной подотраслью животноводства является птицеводство. Созданное в 2023 году предприятие ООО "Самарский бройлер", являющееся структурным подразделением группы агропредприятий "Ресурс", реализует инвестиционный проект на базе мощностей Тимашевской птицефабрики. За 2024 год предприятием отгружено продукции на сумму порядка 4 миллиарда рублей.

В декабре 2024 года ООО "Самарский бройлер" начало реализацию нового этапа инвестиционного проекта, включающего в себя строительство дополнительных площадок откорма бройлеров, площадок для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, нового убойного цеха, комбината по выпуску готовой продукции, комбикормового завода, а также увеличению мощности инкубатора и созданию соответствующей инженерной инфраструктуры. Общий бюджет инвестиционного проекта составит более 18 миллиардов рублей.

— Как вы могли бы охарактеризовать интерес инвесторов к АПК Самарской области? Насколько охотно они "идут" в наш регион?

— Интерес к инвестициям в сельское хозяйство растет. Это подтверждается цифрами. По данным Самарастата, объем инвестиций в сельское хозяйство в 2024 году составил около 11,3 миллиарда рублей, тогда как в 2023 году он составлял 6,5 миллиарда рублей. В производстве пищевых продуктов объем инвестиций вырос с 5 миллиардов рублей в 2023 году до 12 миллиардов рублей в 2024 году, а в производстве напитков — с 790 миллионов рублей до 1,1 миллиарда рублей соответственно.

— Какие предприятия Самарской области вы могли бы отметить за их особый вклад в развитие сельского хозяйства региона?

— В отрасли растениеводства весомый вклад в развитие сельского хозяйства региона вносят крупные агропредприятия и холдинги, среди которых "Био-Тон", "Зерно Жизни", "Василина".

В отрасли животноводства на территории Самарской области лидирующие позиции по производству молока занимают такие сельхозтовапроизводители, как ООО "Ольгинский" (Безенчукский район), ООО "СХП "ЭкоПродукт" (Кинельский район), АО "Купинское" (Безенчукский район), АО "Нива" (Ставропольский район), ООО "Хрящевка" (Ставропольский район), ООО "Северная Нива Самара" (Клявлинский район), ООО "Проммол" (Ставропольский район), СПК имени Куйбышева (Кинельский район), ООО "Дружба" (Кошкинский район).

Продуктивность на одну молочную корову в этих хозяйствах составила более 8700 килограммов. Объем производства молока — 45 процентов от общего объема произведенного молока в сельскохозяйственных организациях.

— Какую сельскохозяйственную продукцию Самарская область экспортировала больше всего в 2024 году? Как вы оцениваете экспортный потенциал региона в 2025 году?

— По данным Федеральной таможенной службы, в 2024 году общий объем экспорта продукции АПК Самарской области составил 520,5 тысячи тонн.

Основными товарными позициями регионального экспорта являются продукция масложировой отрасли, а также пищевых и перерабатывающих предприятий.

В 2024 году из Самарской области экспортировали продукты питания и сельскохозяйственную продукцию порядка 229 организаций.

Продукция самарских предприятий экспортировалась в 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее крупные поставки предприятиями региона были осуществлены в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Египет, Китай.