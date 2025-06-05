Самарская область лидер ПФО по поставке продукции АПК в дружественные страны

Самарская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту агропромышленной продукции в 2024 году. Пищевая и перерабатывающая промышленность региона демонстрирует высокий экспортный потенциал. На ближайшие годы одним из ключевых направлений развития экспорта агропромышленного комплекса России станет увеличение поставок продукции переработки в дружественные страны.

В рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи перед АПК: к 2030 г. нарастить экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, Самарская область продолжает реализацию регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", являющегося частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

За первые пять месяцев 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Самарской области составил более 150 тыс. тонн, что на 12,2 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция региона поставлялась в 45 стран, среди основных импортеров — Турция, Узбекистан, Индия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Иран и Китай.

Ключевыми экспортными позициями АПК Самарской области в текущем году стали продукты масложировой отрасли, составляющие 50,9% от общего объема.

С ростом спроса на продукцию этой категории предприятия региона увеличивают производственные мощности для переработки маслосемян. На территории особой экономической зоны "Тольятти" ведется строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП).

В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между ГК "ЭФКО" и правительством Самарской области. Основная цель этого партнерства — модернизация Тольяттинского комбината пищевых продуктов, что позволит повысить производительность завода в полтора раза и освоить переработку до 3 тыс. тонн масличных культур в сутки, включая подсолнечник и рапс.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: "Компания "ЭФКО" является общепризнанным российским лидером в переработке сельскохозяйственных культур. Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината будет успешным. Это дает не только новые рабочие места, но и подтверждает, что бюджет региона будет пополняться благодаря успешной работе компании. Продукция, выпускаемая "ЭФКО", известна по всей России и является знаком качества".

Объем инвестиций в модернизацию составит 11 млрд рублей. Учитывая выгодное географическое положение завода, открываются перспективы для поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну, а также экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья.