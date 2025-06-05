Самарская область лидер ПФО по поставке продукции АПК в дружественные страны

Самарская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту агропромышленной продукции в 2024 году. Пищевая и перерабатывающая промышленность региона демонстрирует высокий экспортный потенциал. На ближайшие годы одним из ключевых направлений развития экспорта агропромышленного комплекса России станет увеличение поставок продукции переработки в дружественные страны.
В рамках поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи перед АПК: к 2030 г. нарастить экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, Самарская область продолжает реализацию регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", являющегося частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
За первые пять месяцев 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Самарской области составил более 150 тыс. тонн, что на 12,2 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция региона поставлялась в 45 стран, среди основных импортеров — Турция, Узбекистан, Индия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Иран и Китай.
Ключевыми экспортными позициями АПК Самарской области в текущем году стали продукты масложировой отрасли, составляющие 50,9% от общего объема.
С ростом спроса на продукцию этой категории предприятия региона увеличивают производственные мощности для переработки маслосемян. На территории особой экономической зоны "Тольятти" ведется строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП).
В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между ГК "ЭФКО" и правительством Самарской области. Основная цель этого партнерства — модернизация Тольяттинского комбината пищевых продуктов, что позволит повысить производительность завода в полтора раза и освоить переработку до 3 тыс. тонн масличных культур в сутки, включая подсолнечник и рапс.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: "Компания "ЭФКО" является общепризнанным российским лидером в переработке сельскохозяйственных культур. Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината будет успешным. Это дает не только новые рабочие места, но и подтверждает, что бюджет региона будет пополняться благодаря успешной работе компании. Продукция, выпускаемая "ЭФКО", известна по всей России и является знаком качества".
Объем инвестиций в модернизацию составит 11 млрд рублей. Учитывая выгодное географическое положение завода, открываются перспективы для поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну, а также экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами