Генетические паспорта и родословные помогут перестроить экономику племенных хозяйств Самарской области

Планы развития племенного животноводства в Самарской области на ближайшее будущее обсудили на совещании, организованном региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с компанией "Иннопрактика". Его участниками стали руководители и специалисты ведущих племенных хозяйств.
"Достаточно много изменений в законодательстве со следующего года. Отдельная история — то, что нам нужно с первого марта следующего года отслеживать именную маркировку скота. По государственной поддержке хозяйств: принимаем предложения уже для формирования бюджета нового года, чтобы те денежные средства, которые у нас есть, использовались максимально эффективно", — открывая совещание, сказал Денис Герасенков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
В ходе совещания особое внимание было уделено подготовке к переходу на Федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов (ФГИАС ПР), которая запускается с 1 марта 2026 года. В настоящее время ведется активная работа по формированию и актуализации баз данных. Запуск системы позволит обеспечить регистрацию племенных животных и осуществлять анализ и обработку представленных сведений.
"В рамках соглашения между Самарской областью и компанией "Иннопрактика", направленного на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного КРС, мы планируем в ближайшее время приступить к созданию единой базы данных по родословным, продуктивности и генетической информации и уже в текущем году провести в регионе геномную оценку трех тысяч голов", — рассказал Владимир Авдеенко, заместитель исполнительного директора — директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика".
С этого года племенные хозяйства Самарской области начнут проводить геномную оценку поголовья молочного крупнорогатого скота. В рамках реализации проекта сельскохозяйственные товаропроизводители получат государственную поддержку, из регионального бюджета будет возмещаться до 90% затрат на проведение геномных исследований.
Генетические паспорта и родословные кардинально перестроят экономику племенных хозяйств. На их основе планируется проводить геномную оценку, которая позволит с высокой точностью определять потенциальную продуктивность животных. Такой подход не только позволит комплексно учитывать коммерческую ценность поголовья и существенно снижать затраты по выращиванию животных, но и даст возможность точно прогнозировать качества будущего потомства при подборе родительских пар.
По словам Владимира Авдеенко, фактически сейчас создается общероссийский генетический индекс, в перспективе региональный, и в дальнейшем каждое предприятие будет иметь свой индекс. С помощью этих данных, например, можно будет сделать максимально удачный подбор животных для производства сыра или молочной продукции, либо исключить из стада животных с предрасположенностью к заболеваниям, что в итоге повысит продуктивность и эффективность всего стада. Другими словами, это окажет существенное влияние как на развитие экономики страны и ее позиции на мировом уровне, так и на регионы и каждого сельхозтоваропроизводителя.
Государство, определив развитие племенного животноводства как один из приоритетов обеспечения продовольственной безопасности, оказывает всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям. "У нас целый комплекс мер государственной поддержки по племенному животноводству в Самарской области. Это касается как молока, так и содержания маточного поголовья. Благодаря правительству нашего региона, все эти меры государственной поддержки сохранились, и они будут поддерживаться и дальше. Предстоящая работа требует определенных серьезных действий со стороны сельхозтоваропроизводителей. Но это неотъемлемая часть существования современного молочного производства. Будем работать и выполнять задачи, поставленные федеральным ведомством", — поделилась Мария Петухова, член правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами