Самарская область обеспечивает себя молоком только на 57%

Показатели рынка производства молока в Самарской области далеки от идеала. Имеющийся дефицит помогают покрыть соседи. Подробности Волга Ньюс озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.
"Уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами составляет порядка 57%. Недостаток компенсируется за счет поставок из других регионов. Общий объем ввоза сырого молока в Самарскую область составляет около 60% всего объема переработанного молока. Основными поставщиками сырья являются Ульяновская и Нижегородская области, а также республики Татарстан, Мордовия, Башкирия, Чувашия", - рассказал министр.
По его словам, молочное скотоводство Самарской области определено приоритетным направлением развития животноводства. Сырое молоко в регионе производят всего 47 сельхозорганизаций, 286 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей:
"Ежегодно отмечается положительная динамика роста качественных производственных показателей
отрасли, в том числе продуктивности дойного стада. По итогам 2024 года поголовье молочных коров составило 30,2 тысячи голов, а производство - 436,7 тысячи тонн".
Перспективы для увеличения производства есть. Сейчас в Клявлинском районе строят новый животноводческий комплекс "Старое Резяпкино" на 3550 коров и 5100 голов молодняка молочных пород. Инициатором проекта является ООО "Северная Нива Самара", которое входит в группу компаний "ЭкоНива" Штефана Дюрра.
Производством питьевого молока и молочной продукции в Самарской области занимаются более 100 организаций. Мощности предприятий позволяют перерабатывать 550 тысяч тонн сырья в год. Они делают кисломолочные и цельномолочные продукты, сливочное масло, сыры и сырные продукты.
"Для увеличения производства, повышения качества и уменьшения себестоимости товаров на заводах активно проводится комплексная модернизация производства, вводится в эксплуатацию новое оборудование и внедряются технологические линии. Так, на базе комбината "Самаралакто" АО "Эйч Энд Эн" реализовал инвестиционный проект. Установлены четыре новые производственные линии по выпуску кисломолочной, творожной и детской продукции в инновационной упаковке", - отметил глава минсельхоза.
По мнению экспертов Союзмолока, ключевыми рисками дальнейшего развития индустрии являются повышение инвестиционной емкости и стоимости проектов, увеличение кредитной нагрузки по вновь привлекаемым и действующим займам, диспаритет себестоимости и цен, ужесточение требований к получателям субсидий и прочих факторов, и в преодолении этих проблем может помочь государство:
"В стратегическом плане необходимо и дальше наращивать производство сырого молока. Должно происходить и строительство новых ферм, и модернизация действующих животноводческих комплексов. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора".
Сейчас в Самарской области сельхозпроизводители могут получить господдержку по широкому спектру направлений: от развития молочного скотоводства и собственного производства молока до возмещений на уплату займов и страховки, а также приобретение кормов, строительство и ремонт животноводческих помещений. Кроме того, предусмотрены льготные кредиты для перерабатывающих предприятий - на закупку сырья и модернизацию производства.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами