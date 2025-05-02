Самарская область обеспечивает себя молоком только на 57%

Показатели рынка производства молока в Самарской области далеки от идеала. Имеющийся дефицит помогают покрыть соседи. Подробности Волга Ньюс озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

"Уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами составляет порядка 57%. Недостаток компенсируется за счет поставок из других регионов. Общий объем ввоза сырого молока в Самарскую область составляет около 60% всего объема переработанного молока. Основными поставщиками сырья являются Ульяновская и Нижегородская области, а также республики Татарстан, Мордовия, Башкирия, Чувашия", - рассказал министр.

По его словам, молочное скотоводство Самарской области определено приоритетным направлением развития животноводства. Сырое молоко в регионе производят всего 47 сельхозорганизаций, 286 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей:

"Ежегодно отмечается положительная динамика роста качественных производственных показателей

Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании Питьевое молоко - один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И вск же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

отрасли, в том числе продуктивности дойного стада. По итогам 2024 года поголовье молочных коров составило 30,2 тысячи голов, а производство - 436,7 тысячи тонн".

Перспективы для увеличения производства есть. Сейчас в Клявлинском районе строят новый животноводческий комплекс "Старое Резяпкино" на 3550 коров и 5100 голов молодняка молочных пород. Инициатором проекта является ООО "Северная Нива Самара", которое входит в группу компаний "ЭкоНива" Штефана Дюрра.

Производством питьевого молока и молочной продукции в Самарской области занимаются более 100 организаций. Мощности предприятий позволяют перерабатывать 550 тысяч тонн сырья в год. Они делают кисломолочные и цельномолочные продукты, сливочное масло, сыры и сырные продукты.

"Для увеличения производства, повышения качества и уменьшения себестоимости товаров на заводах активно проводится комплексная модернизация производства, вводится в эксплуатацию новое оборудование и внедряются технологические линии. Так, на базе комбината "Самаралакто" АО "Эйч Энд Эн" реализовал инвестиционный проект. Установлены четыре новые производственные линии по выпуску кисломолочной, творожной и детской продукции в инновационной упаковке", - отметил глава минсельхоза.

По мнению экспертов Союзмолока, ключевыми рисками дальнейшего развития индустрии являются повышение инвестиционной емкости и стоимости проектов, увеличение кредитной нагрузки по вновь привлекаемым и действующим займам, диспаритет себестоимости и цен, ужесточение требований к получателям субсидий и прочих факторов, и в преодолении этих проблем может помочь государство:

"В стратегическом плане необходимо и дальше наращивать производство сырого молока. Должно происходить и строительство новых ферм, и модернизация действующих животноводческих комплексов. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора".

Сейчас в Самарской области сельхозпроизводители могут получить господдержку по широкому спектру направлений: от развития молочного скотоводства и собственного производства молока до возмещений на уплату займов и страховки, а также приобретение кормов, строительство и ремонт животноводческих помещений. Кроме того, предусмотрены льготные кредиты для перерабатывающих предприятий - на закупку сырья и модернизацию производства.