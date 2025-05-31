Ночью в Шенталинском районе Kia Rio врезался в дорожный знак и съехал в кювет

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В субботу, 31 мая, на 11,4 км автодороги "Шентала-Азеево" 28-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и совершил наезд на опору дорожного знака, после чего машина съехала в кювет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области