Подставили плечо: в 63 регионе завершились конкурсные процедуры по выбору получателей госсподдержки в АПК

Государственные гранты и субсидии делятся на несколько направлений: «Агропрогресс», «Агростартап-Регион», «Агростартап», «Агротуризм», «Семейная ферма». Какие возможности предоставляют аграриям эти программы

С льготным инвесткредитом

По программе "Агропрогресс" сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные на сельской территории (в том числе в сельской агломерации), могут получить до 30 млн рублей. Для этого ферма должна быть внесена в единый реестр субъектов МСП и существовать не менее 24 месяцев.

Грант рассчитан на 24 месяца и покрывает до 25% стоимости проекта. При этом общая планируемая сумма затрат должна составлять до 150 млн и до 70% средств должны быть получены за счет льготного инвестиционного кредита. Использование займа, выданного на принципах проектного финансирования, обязательно.

Программа "Агропрогресс" подойдет для развития производства, строительства, закупки сельхозоборудования, а также животных, птицы и рыбы. Животноводческая ферма может специализироваться на мясном или молочном скотоводстве, разведении овец, коз, кроликов, коней или маралов, птицы (кроме страусов), рыбы. Растениеводы могут заниматься картофелеводством или выращиванием других овощей на открытом грунте. Также разрешено уплачивать проценты по кредиту в течение 18 месяцев.

После получения финансирования фермер обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет.

Вступить в кооператив и не прогадать

Избежать возможных рисков и обеспечить экономическую устойчивость микропредприятий призван грант "Агростартап-Регион". По его условиям хозяйство обязательно должно вступить в кооператив, что поможет и в закупках необходимых средств производства, и в сбыте готовой продукции.

По этому гранту можно получить до 10 млн рублей. При размере гранта свыше 7 млн рублей за счет государства будет профинансировано 80% затрат, во всех остальных случаях заявителю потребуется лишь 10% собственных средств.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области подчеркнули, что в 2025 году эта программа особенно подойдет фермерам, которые занимаются выращиванием овощей закрытого грунта: для них в перечне техники и оборудования появились специализированные позиции.

Само за себя говорит название "Агростартап". Этот грант предназначен для начинающих фермеров, зарегистрированных в сельской местности не более года. Впервые за пять лет в 2025 году на это направление запланировано больше 150 млн рублей.

Если проект, нуждающийся в поддержке, связан с разведением КРС мясного или молочного направлений продуктивности, то объем гранта составит до 7 млн рублей.

Если фермер состоит в потребительском сельхозкооперативе и часть средств будет направлена на формирование его неделимого фонда, то сумма гранта может быть выше — до 8 и 6 млн рублей соответственно.

До 5 млн рублей можно получить на иные направления деятельности.

Для проектов с изюминкой

Претендовать на грант "Агротуризм" могут предприниматели, имеющие статус сельхозпроизводителей. Это означает, что не менее 70% выручки компании формируется от производства и реализации продукции сельского хозяйства, не более 30% — от любой другой деятельности, в том числе агротуризма.

Размер гранта варьируется от 3 до 10 млн рублей. Сумма зависит от объема собственных средств фермера, которые он готов вложить в проект. Но это должно быть не менее 25%.

Получить этот грант можно всего один раз. Средства можно использовать на создание или реконструкцию объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к инженерным коммуникациям, покупку туристического оборудования, проведение работ по благоустройству.

Новый объект сельского туризма должен обладать какой-либо фишкой или гармонично встраиваться в существующие национальные, федеральные или региональные туристические маршруты.

И грант, и субсидия

Программа "Семейная ферма" нацелена на аграриев, которые уже достаточно прочно стоят на ногах, но планируют вывести свое хозяйство на принципиально новый уровень.

С 2024 года господдержка по этому направлению доступна в двух разных формах — грант и субсидия.

На средства гранта можно приобрети или реновировать земельные участки, а также построить производственные помещения.

А субсидия компенсирует часть затрат фермера на поголовье, технику, оборудование для производств.

Максимальный размер гранта — 30 млн рублей, минимальный — 5 млн рублей. В случае, если целью фермера станет развитие молочного и мясного животноводства, то еще 20% будет выделено из регионального бюджета. Проект предстоит реализовать в течение пяти лет.

Объем субсидии — до 20 млн рублей на одно хозяйство. Однако, в отличие от гранта, здесь составлять бизнес-план и защищать его не нужно. Получать субсидию можно ежегодно. Обязательным условием являются сроки работы фермы: она должна функционировать в течение трех лет с момента получения субсидии. Предоставлять отчет не нужно, но потребуется предоставить документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

На средства субсидии можно как возместить уже понесенные затраты, так и авансировать предстоящие.

КОММЕНТАРИИ

Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

"С текущего года появились дополнительные требования для получение гранта на развитие семейной фермы, которых ранее не было. Новые правила требуют внесения данных в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, фермер должен подтвердить отсутствие задолженности перед мелиораторами, даже если не пользуется их услугами. И самое главное — семейная ферма должна быть действительно семейной, а не на бумаге".

Евгения Бесчетнова, руководитель агрокомпании "Савия-фуд":

"Во многом работе и развитию нашего предприятия помогает государственная поддержка. Мы ежегодно получаем ее по всем возможным направлениям. В этом году рассчитываем на получение субсидии по программе "Семейная ферма". С ее помощью планируем закупить погрузчик, а на следующий год уже хотим заняться реконструкцией фермы".