Ковали Победу в поле

Во время Великой Отечественной войны на долю тогда Куйбышевской области приходилась пятая часть зерна, производимого во всем Поволжье. В селах остались в основном женщины, дети и старики. Но и они своим героическим трудом внесли огромный вклад в общую Победу.

Удельный вес женского труда в годы войны вырос в два раза и составил 75%. Сильные, смелые и отважные садились за руль тракторов и автомашин, убирали серпами зерно, заботились о животных, поступавших в область из других регионов.

Для нужд военных были изъяты тысячи тракторов и автомашин, десятки тысяч лошадей, не было горючего и катастрофически не хватало запчастей для техники. В поле, на фермах и машинно-тракторных станциях стали использоваться простейшие технические средства и ручной труд. Крупный рогатый скот заменил машины и лошадей, особенно на сеноуборке и силосовании кормов.

По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в первый год войны сельчане Куйбышевской области смогли заготовить 540 тыс. тонн хлеба, более 13 тыс. тонн скота в живом весе, почти 37 тыс. тонн молока, 10 тыс. ящиков яиц, 573 тонны шерсти. В последующие военные годы показатели сохранить не удавалось, особенно тяжело приходилось отрасли растениеводства - помимо технических и кадровых проблем, существовавших повсеместно, свои коррективы вносили суровые зимы и летние засухи.

Сельские жители активно участвовали в создании фонда обороны, сборе теплых вещей для воинов, праздничных подарков.

В тяжелые годы войны непростые времена переживали и научно-исследовательские учреждения сельского хозяйства. Куйбышевская плодово-ягодная опытная станция (так тогда назывался научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады») не стала исключением.

Многие ее работники ушли на фронт. 1941 год станция закончила, имея лишь одного научного сотрудника - Евгения Финаева - и четырех техников. Были полностью закрыты четыре отдела станции по садоводству - защиты растений, экономики, массового опытничества и агрохимлаборатория.

Но, несмотря на трудности, станция продолжала свою научную работу. Перед ней встала сложная задача по восстановлению садов, в которых практически полностью уничтожили плодовые насаждения суровые зимы 1939-1940 и 1941-1942 годов. Осенью 1942 года было проведено обследование и сформированы агроуказания по восстановлению и уходу за садами, пострадавшими от морозов, пересмотрены рекомендации по районированию подвоев плодовых пород, выявлены зимостойкие сорта. Предстояло заложить новые питомники, обеспечить отрасль посадочным материалом, продолжить работу по сортоизучению и селекции семечковых, косточковых, ягодных культур и винограда.

Всего за годы войны станцией было отпущено совхозам и колхозам области более 68 тыс. саженцев семечковых и косточковых культур, 126 тыс. кустов ягодников, 160 тыс. рассады земляники и 7 тыс. саженцев винограда.