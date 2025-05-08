Ковали Победу в поле

Во время Великой Отечественной войны на долю тогда Куйбышевской области приходилась пятая часть зерна, производимого во всем Поволжье. В селах остались в основном женщины, дети и старики. Но и они своим героическим трудом внесли огромный вклад в общую Победу.
Удельный вес женского труда в годы войны вырос в два раза и составил 75%. Сильные, смелые и отважные садились за руль тракторов и автомашин, убирали серпами зерно, заботились о животных, поступавших в область из других регионов.
Для нужд военных были изъяты тысячи тракторов и автомашин, десятки тысяч лошадей, не было горючего и катастрофически не хватало запчастей для техники. В поле, на фермах и машинно-тракторных станциях стали использоваться простейшие технические средства и ручной труд. Крупный рогатый скот заменил машины и лошадей, особенно на сеноуборке и силосовании кормов.
По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в первый год войны сельчане Куйбышевской области смогли заготовить 540 тыс. тонн хлеба, более 13 тыс. тонн скота в живом весе, почти 37 тыс. тонн молока, 10 тыс. ящиков яиц, 573 тонны шерсти. В последующие военные годы показатели сохранить не удавалось, особенно тяжело приходилось отрасли растениеводства - помимо технических и кадровых проблем, существовавших повсеместно, свои коррективы вносили суровые зимы и летние засухи.
Сельские жители активно участвовали в создании фонда обороны, сборе теплых вещей для воинов, праздничных подарков.
В тяжелые годы войны непростые времена переживали и научно-исследовательские учреждения сельского хозяйства. Куйбышевская плодово-ягодная опытная станция (так тогда назывался научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады») не стала исключением.
Многие ее работники ушли на фронт. 1941 год станция закончила, имея лишь одного научного сотрудника - Евгения Финаева - и четырех техников. Были полностью закрыты четыре отдела станции по садоводству - защиты растений, экономики, массового опытничества и агрохимлаборатория.
Но, несмотря на трудности, станция продолжала свою научную работу. Перед ней встала сложная задача по восстановлению садов, в которых практически полностью уничтожили плодовые насаждения суровые зимы 1939-1940 и 1941-1942 годов. Осенью 1942 года было проведено обследование и сформированы агроуказания по восстановлению и уходу за садами, пострадавшими от морозов, пересмотрены рекомендации по районированию подвоев плодовых пород, выявлены зимостойкие сорта. Предстояло заложить новые питомники, обеспечить отрасль посадочным материалом, продолжить работу по сортоизучению и селекции семечковых, косточковых, ягодных культур и винограда.
Всего за годы войны станцией было отпущено совхозам и колхозам области более 68 тыс. саженцев семечковых и косточковых культур, 126 тыс. кустов ягодников, 160 тыс. рассады земляники и 7 тыс. саженцев винограда.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами