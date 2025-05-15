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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Развитие агротуризма: бизнес Самарской области может получить до 10 миллионов рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов "Агротуризм" в 2026 году. Он проводится по федеральному проекту "Развитие сельского туризма".

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Гранты до 10 млн рублей фермерам и предпринимателям предоставляет минсельхоз России. Средства субсидии можно использовать на создание туристических локаций, строительство гостиниц, благоустройство территории и приобретение необходимого оборудования.

"Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. Туризм — это не только про гостей, но и про жителей региона", — неоднократно отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

Получателем безвозмездных средств может быть сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением личных подсобных хозяйств) из категории "малое предприятие" или "микропредприятие", который ведет свою деятельность более 12 месяцев на сельской территории или на территории сельской агломерации Самарской области.

Развитие туризма — одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. Для бизнеса, готового инвестировать в создание туристических объектов, действуют региональные и федеральные инструменты поддержки.

"Мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей и активно привлекаем федеральные инструменты поддержки, чтобы бизнес в максимально короткие сроки запускал свои проекты, направленные на развитие туризма, развитие сельского хозяйства и, в целом, на развитие всей Самарской области", — акцентировал вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок областного правительства.

Одним из успешных примеров развития туристического проекта в сфере сельского хозяйства, благодаря господдержке, стала семейная ферма "Вива Сперанза: от молока до сыра". Супруги Надежда и Андрей Кравченко из Красноярского района наладили производство сыров из молока своих коз и коров. Предприятие регулярно посещают экскурсионные группы.

В Сергиевском районе благодаря гранту развивается экоферма "Плантация братьев Чернозубцевых". В хозяйстве выращивают кроликов, птицу, овец и коз. В 2025 году предприниматели планируют построить комфортабельные гостевые дома для туристов и сделать ландшафтный дизайн.

Экотуризм в Борском районе планируют развивать основатели КФХ "Ягодная слобода". Помимо фруктовых садов они намерены возвести модульные домики с панорамным видом, а также построить мини-цех по производству варенья, джема и пастилы.

При мужском монастыре в селе Винновка Ставропольского района создан глэмпинг из четырех современных домиков, каждый из которых сможет разместить до четырех человек. Создатели новой туристической локации на карте региона — владельцы КФХ "Богородское".

Чтобы принять участие в отборе проектов для региональной заявки, необходимо до 30 мая предоставить информацию о проектах и пакет документов по адресу: 443100, город Самара, улица Невская, 1, кабинет 113. Телефон для справок: (846) 214-78-96. Подробная информация — по ссылке.  Поддержку и сопровождение бизнеса в реализации инвестпроектов в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы помочь с подбором площадки, актуальных мер поддержки для максимально быстрого запуска проекта.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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