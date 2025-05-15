Развитие агротуризма: бизнес Самарской области может получить до 10 миллионов рублей

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов "Агротуризм" в 2026 году. Он проводится по федеральному проекту "Развитие сельского туризма".

Гранты до 10 млн рублей фермерам и предпринимателям предоставляет минсельхоз России. Средства субсидии можно использовать на создание туристических локаций, строительство гостиниц, благоустройство территории и приобретение необходимого оборудования.

"Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. Туризм — это не только про гостей, но и про жителей региона", — неоднократно отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

Получателем безвозмездных средств может быть сельскохозяйственный товаропроизводитель (за исключением личных подсобных хозяйств) из категории "малое предприятие" или "микропредприятие", который ведет свою деятельность более 12 месяцев на сельской территории или на территории сельской агломерации Самарской области.

Развитие туризма — одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. Для бизнеса, готового инвестировать в создание туристических объектов, действуют региональные и федеральные инструменты поддержки.

"Мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей и активно привлекаем федеральные инструменты поддержки, чтобы бизнес в максимально короткие сроки запускал свои проекты, направленные на развитие туризма, развитие сельского хозяйства и, в целом, на развитие всей Самарской области", — акцентировал вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок областного правительства.

Одним из успешных примеров развития туристического проекта в сфере сельского хозяйства, благодаря господдержке, стала семейная ферма "Вива Сперанза: от молока до сыра". Супруги Надежда и Андрей Кравченко из Красноярского района наладили производство сыров из молока своих коз и коров. Предприятие регулярно посещают экскурсионные группы.

В Сергиевском районе благодаря гранту развивается экоферма "Плантация братьев Чернозубцевых". В хозяйстве выращивают кроликов, птицу, овец и коз. В 2025 году предприниматели планируют построить комфортабельные гостевые дома для туристов и сделать ландшафтный дизайн.

Экотуризм в Борском районе планируют развивать основатели КФХ "Ягодная слобода". Помимо фруктовых садов они намерены возвести модульные домики с панорамным видом, а также построить мини-цех по производству варенья, джема и пастилы.

При мужском монастыре в селе Винновка Ставропольского района создан глэмпинг из четырех современных домиков, каждый из которых сможет разместить до четырех человек. Создатели новой туристической локации на карте региона — владельцы КФХ "Богородское".