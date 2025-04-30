Стало известно, сколько новых земель сельхозназначения введут в оборот в регионе в 2025 году

С 2018 года по 2024 год включительно в сельскохозяйственный оборот введено 186,5 тысяч гектар.
Об этом в интервью "Волга Ньюс" сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.
"Мы постоянно работаем с муниципальными образованиями по планированию и осуществлению муниципального земельного контроля в отношении таких земель. Целью контроля является ввод в сельхозтоварооборот ранее неиспользуемых пахотных земель", — пояснил глава ведомства.
По его словам, в течение 2025 года к вводу в сельхозтоварооборот запланировано свыше 6 тысяч гектар новых земель.
Также Алексей Попов сообщил, что Минсельхозпрод вместе с "Центром обеспечения деятельности агропромышленного комплекса Самарской области", используя архивные данные о границах, ранее задействованных в сельхозобороте земель, определили границы и площадь необрабатываемых земельных участков. Были сопоставлены границы распашки земель 90-х годов с текущей площадью распашки.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами