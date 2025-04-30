Стало известно, сколько новых земель сельхозназначения введут в оборот в регионе в 2025 году

С 2018 года по 2024 год включительно в сельскохозяйственный оборот введено 186,5 тысяч гектар.

Об этом в интервью "Волга Ньюс" сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов.

"Мы постоянно работаем с муниципальными образованиями по планированию и осуществлению муниципального земельного контроля в отношении таких земель. Целью контроля является ввод в сельхозтоварооборот ранее неиспользуемых пахотных земель", — пояснил глава ведомства.

По его словам, в течение 2025 года к вводу в сельхозтоварооборот запланировано свыше 6 тысяч гектар новых земель.

Также Алексей Попов сообщил, что Минсельхозпрод вместе с "Центром обеспечения деятельности агропромышленного комплекса Самарской области", используя архивные данные о границах, ранее задействованных в сельхозобороте земель, определили границы и площадь необрабатываемых земельных участков. Были сопоставлены границы распашки земель 90-х годов с текущей площадью распашки.