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ПМЮФ-2025: Россельхозбанк реализует правовую подготовку фермеров

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк (РСХБ) разрабатывает модуль углублённого обучения по законодательным основам ведения бизнеса для студентов "Школы фермера". Об этом заявил директор Правового департамента РСХБ Константин Ухов на Петербургском международном юридическом форуме.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Аграрии работают в динамично меняющемся правовом поле: только за последние 2 года в законы и правила, регулирующие работу фермера, внесено более 100 поправок и изменений. Труд агрария предполагает постоянное присутствие "на земле", однако в современных реалиях необходимо находить время и на детальное изучение нормативных актов. Поэтому мы разрабатываем глубокий, содержательный и интенсивный модуль по обучению законодательству для студентов курса "Школы фермера", который повысит компетенции слушателей. Особенно полезным он будет для новичков проекта, ведь многие студенты только начинают свой путь в сельском хозяйстве", — рассказал Константин Ухов.

По словам директора Правового департамента, особого внимания требуют такие аспекты, как основы корпоративного управления, учредительные документы, органы управления предприятием, оформление договорных отношений.

Конечная цель инициативы, подчеркнул Константин Ухов, — сделать ведение агробизнеса более понятным и прозрачным.

"Школа фермера" — бесплатный образовательный проект Россельхозбанка, реализуемый в партнёрстве с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на базе ведущих аграрных вузов страны. Он представляет собой интенсивный курс теоретического обучения, прохождение практики на успешных предприятиях по выбранной специальности, разработку бизнес-планов. В рамках прохождения курса предполагается 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики за 2,5 месяца. По итогам обучения студенты могут получить диплом государственного образца.

Среди студентов — как действующие аграрии, которые хотят повысить эффективность своего дела, так и те, кто совершает первые шаги в агросфере с целью запустить свой бизнес "с нуля". В каждом регионе специализации выбираются исходя из потребности внутреннего рынка: таким образом, при подготовке специалистов учитываются особенности конкретных субъектов Российской Федерации.

"Школа фермера" впервые была реализована в 2020 году в 4 пилотных регионах. Успешный опыт пионеров проекта позволил масштабировать его на 8 федеральных округов и подготовить 7900 дипломированных специалистов.

В конце апреля обучение в "Школе фермера" началось в 11-й раз, за знаниями пришли 1000 человек более чем в 30 регионах.

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