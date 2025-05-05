Названы страны, в которые Самарская область экспортирует продукцию АПК

По данным Федеральной таможенной службы, в 2024 году общий объем экспорта продукции АПК Самарской области составил 520,5 тысячи тонн.

Основными товарными позициями регионального экспорта служат продукция масложировой отрасли, а также пищевых и перерабатывающих предприятий, рассказал в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

"В 2024 году продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из Самарской области экспортировали 229 организаций в 48 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее крупные поставки предприятиями региона были осуществлены в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Египет, Китай", - добавил глава ведомства.