В Кинельском районе появится роботизированная молочная ферма

Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта - 1,5 миллиарда рублей. Его отличительной особенностью является применение роботизированного способа доения коров, гарантирующего точное исполнение всех технологических операций.

"Ферма рассчитана на 980 голов дойного стада. Инициатором проекта является СПК "Колхоз имени Куйбышева", - сообщил в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Он добавил, что в рамках третьего этапа реализации это проекта проекта запланировано строительство поселка для молодых семей сотрудников предприятия на 35 жилых домов с развитой инфраструктурой, а также комфортабельного общежития для проживания студентов и молодых специалистов.

Инвестор уже провел предпроектные проработки, начато проектирование. Ввести в эксплуатацию объекты первого этапа предполагается в первом полугодии 2026 года.