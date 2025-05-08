В Самарской области построят животноводческую ферму стоимостью 6 млрд рублей

Хозяйство рассчитано на содержание 3550 голов коров и выращивание 5100 голов молодняка молочных пород крупного рогатого скота.

"В соответствии с бизнес-планом выход животноводческого комплекса на проектную мощность запланирован на четвертый квартал 2026 года. Планируемая стоимость инвестиционного проекта составит порядка шести миллиардов рублей", - рассказал в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. Глава ведомства добавил, что в настоящее время получено разрешение на строительство, на объекте строятся три коровника, доильно-молочный блок, административно-бытовой корпус, обустраиваются наружные и внутриплощадочные инженерные сети.

Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовани Питьевое молоко - один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И вск же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

Для комплектования поголовьем животноводческого комплекса инвестор завез 2676 племенных нетелей голштинской породы.

"Реализация этого инвестиционного проекта позволит повысить обеспеченность Самарской области молоком на 32-39 тысяч тонн в год, а также создать 300 новых рабочих мест. Со своей стороны, Министерство активно поддерживает реализацию этого инвестпроекта и оказывает информационную и финансовую поддержку в виде субсидий", - пояснил Алексей Попов.

Проект реализуется правительством Самарской области, администрацией Клявлинского района и ООО "Северная Нива Самара", которые 26 мая 2020 года заключили соответствующий инвестиционный меморандум.