В Самарской области построят животноводческую ферму стоимостью 6 млрд рублей

Хозяйство рассчитано на содержание 3550 голов коров и выращивание 5100 голов молодняка молочных пород крупного рогатого скота.
"В соответствии с бизнес-планом выход животноводческого комплекса на проектную мощность запланирован на четвертый квартал 2026 года. Планируемая стоимость инвестиционного проекта составит порядка шести миллиардов рублей", - рассказал в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. Глава ведомства добавил, что в настоящее время получено разрешение на строительство, на объекте строятся три коровника, доильно-молочный блок, административно-бытовой корпус, обустраиваются наружные и внутриплощадочные инженерные сети.
Для комплектования поголовьем животноводческого комплекса инвестор завез 2676 племенных нетелей голштинской породы.
"Реализация этого инвестиционного проекта позволит повысить обеспеченность Самарской области молоком на 32-39 тысяч тонн в год, а также создать 300 новых рабочих мест. Со своей стороны, Министерство активно поддерживает реализацию этого инвестпроекта и оказывает информационную и финансовую поддержку в виде субсидий", - пояснил Алексей Попов.
Проект реализуется правительством Самарской области, администрацией Клявлинского района и ООО "Северная Нива Самара", которые 26 мая 2020 года заключили соответствующий инвестиционный меморандум.
ООО "Северная Нива Самара" входит в группу компаний "ЭкоНива" - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Активы ГК расположены в 39 регионах России. Это животноводческие, растениеводческие предприятия, хозяйства по переработке молока. "ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.