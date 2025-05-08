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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области построят животноводческую ферму стоимостью 6 млрд рублей

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Хозяйство рассчитано на содержание 3550 голов коров и выращивание 5100 голов молодняка молочных пород крупного рогатого скота.

"В соответствии с бизнес-планом выход животноводческого комплекса на проектную мощность запланирован на четвертый квартал 2026 года. Планируемая стоимость инвестиционного проекта составит порядка шести миллиардов рублей", - рассказал в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. Глава ведомства добавил, что в настоящее время получено разрешение на строительство, на объекте строятся три коровника, доильно-молочный блок, административно-бытовой корпус, обустраиваются наружные и внутриплощадочные инженерные сети. 

Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовани Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовани
Питьевое молоко - один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И вск же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

Для комплектования поголовьем животноводческого комплекса инвестор завез 2676 племенных нетелей голштинской породы.

"Реализация этого инвестиционного проекта позволит повысить обеспеченность Самарской области молоком на 32-39 тысяч тонн в год, а также создать 300 новых рабочих мест. Со своей стороны, Министерство активно поддерживает реализацию этого инвестпроекта и оказывает информационную и финансовую поддержку в виде субсидий", - пояснил Алексей Попов.

Проект реализуется правительством Самарской области, администрацией Клявлинского района и ООО "Северная Нива Самара", которые 26 мая 2020 года заключили соответствующий инвестиционный меморандум.

ООО "Северная Нива Самара" входит в группу компаний "ЭкоНива" - крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Активы ГК расположены в 39 регионах России. Это животноводческие, растениеводческие предприятия, хозяйства по переработке молока. "ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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