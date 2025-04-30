В России приступили к разработке собственных индексов племенной ценности крупного рогатого скота

Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Работа проводится в рамках федерального проекта по селекции и генетике, который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», стартовавший в 2025 году.

Современное молочное животноводство предполагает необходимость точного расчета генетического потенциала животных, что превращает индексы в важный инструмент селекционной работы. Однако процесс вычисления и последующей интерпретации этих индексов зависит от множества факторов, среди которых ключевое значение имеют экономические цели, поставленные отдельными странами.

Нацелены на экспорт

Как отмечает кандидат экономических наук, член правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Мария Петухова, одной из основных задач, которую Министерство сельского хозяйства России ставит перед отечественными животноводческими хозяйствами, занимающимися разведением племенного крупного рогатого скота (КРС), является не только увеличение объемов поставок молока и мяса за рубеж, но и расширение экспорта самих животных, выведенных на территории России в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Особое внимание уделяется таким странам, как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия", — объяснила Мария Петухова. — Эти государства испытывают потребность в нетелях, то есть молодых коровах, еще не телившихся. Однако для успешного продвижения российского племенного скота на международном рынке важно продемонстрировать высокий генетический потенциал наших животных. Поэтому перед отраслью стоит задача разработки отечественных индексов оценки племенной ценности скота, что позволит значительно повысить конкурентоспособность российских производителей и облегчить процесс экспорта животных в другие страны".

Пока живут по американским стандартам

Долгое время в России практически отсутствовали исследования по оптимизации структуры селекционного индекса для генетического улучшения молочных пород скота.

И пока российские животноводы, в том числе и занимающиеся разведением голштинской породы коров, работают по американским стандартам. Именно в Штатах была разработана теория индексов американским ученым Линкольном Хейзелом еще в 1943 году. А сегодня там действует различные индексы: как тот, что создан министерством сельского хозяйства США, так и тот, что сформирован заводчиками скота. Так, например, ТРI (Total Performance Index) — совокупный индекс эффективности, включает в себя 11 базовых показателей, характеризующих молочную продуктивность, экстерьер и здоровье коров. Он рассчитывается Американской ассоциацией голштинского скота. В его структуре 46% экономического веса приходится на показатели продуктивности, 28% — воспроизводства и здоровья, 26% — параметры экстерьера. А американский NM$ (Net Merit) — это индекс пожизненной прибыли, который прогнозирует чистую прибыль, получаемую от среднестатистических детей быка на протяжении их жизни.

У каждого свои приоритеты

Практически во всех странах с развитым животноводством сформированы собственные системы оценки КРС. Их разрабатывают, исходя из экономических и селекционных приоритетов каждой страны. Эти показатели включают в себя различные параметры, влияющие на продуктивность и рентабельность животноводства. В одних странах приоритет отдают высокому удою, в других — качеству молока для сыроделия. Где-то важна скорость окупаемости коровы, а где-то — ее долголетие. Именно поэтому один и тот же бык может получать разную оценку в зависимости от системы расчета индекса в конкретной стране.

Так, например, канадский алгоритм оценки животных LPI (Lifetime Profit Index) состоит из 10 базовых показателей, характеризующих молочную продуктивность (40%), долголетие (40%), здоровье и плодовитость коров (20%). В систему отбора молочного скота был также включен важнейший признак — резистентность к маститу.

В немецком индексе RZG Relativ Zuchtwert Gesamtindex 56% отводится племенной ценности по удою, 20% — экстерьеру, 14% — соматическим клеткам в молоке, 6% — продолжительности использования и 4% — воспроизводительным способностям.

А особенностью скандинавской индексной селекции является то, что в критерии индекса NТМ впервые были включены показатели устойчивости к заболеваниям. В основе индекса лежит племенная оценка более чем по 40 показателям, которые нашли отражение в 13 главных экономически значимых категориях.

Настраивать индексы под себя

До недавних пор любой российский заводчик мог по своему желанию зарегистрировать своих животных в иностранной ассоциации и получить там соответствующую генетическую оценку каждого из них.

Но зарубежные системы оценок не учитывают особенности популяции российских племенных животных. Они игнорируют реальные фенотипические характеристики и не корректируют свои оценки с учетом появления новых фенотипов, как это происходит в отношении местных животных. Таким образом, получается исключительно теоретическая оценка, которая не связана с конкретными условиями содержания и разведения данного животного. Эта оценка не отражает то, каким образом оно могло бы проявить себя, если бы оказалось в тех условиях, в которых проводилась оценка.

Это, как отмечают эксперты, все равно, что оценивать гончую породу собак с точки зрения норовой охоты. Хорошее животное, здоровое, крепкое, но для поставленных задач не подходит.

Поэтому и ученые, и животноводы сошлись во мнении, что для точной и результативной оценки племенных животных в России применение иностранных методик не слишком эффективно.

Их использование приводит к значительным ошибкам в итоговых показателях и создает ситуацию, когда уровень продуктивности изменяется год от года. Чтобы обеспечить точность работы, российские специалисты-селекционеры нуждаются в собственных оценочных системах, основанных на местных референсных базах. Эти данные помогут сформировать местные индексы, учитывающие специфические экономические условия региона.

Первые опыты такой работы в России были начаты в рамках пилотного проекта в 2019 году в Татарстане. Там собрали генотипы более двух тысяч животных. В Удмуртии сформировали собственный региональный экономический селекционный индекс.

Мария Петухова уверена, что в основу общего отечественного индекса будут положены критерии, выгодные российским заводчикам. Это прежде всего набор веса и характеристики молока. И при системной работе и поддержке государства результаты будут достигнуты уже к концу 2025 года.