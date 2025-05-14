Первый миллион гектаров засеян зерновыми в Самарской области

Аграрии Самарской области засеяли зерновыми культурами свыше одного миллиона гектаров, что составляет порядка 65% от плана. Такие данные озвучены министерством сельского хозяйства и продовольствия региона в среду, 14 мая.
Яровыми зерновыми засеяли 538,6 тыс. гектаров, техническими культурами — свыше 480 тысяч. На полях задействовано более 1000 посевных агрегатов.
В Шигонском, Сызранском и Безенчукском районах, сев яровых зерновых и зернобобовых культур уже завершен, хозяйства занимаются севом технических сельскохозяйственных культур — кукурузы, подсолнечника, сои и льна. Продолжается посадка картофеля и овощей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, в связи со сложившимися погодными условиями темпы проведения посевных работ превышают уровень прошлого года более чем в полтора раза.
Напомним, в текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется на уровне 2 млн 254 тыс. гектаров. Из них планируется засеять зерновыми 1 млн 249 тыс. гектаров. В группе технических культур ожидается увеличение площади под подсолнечником с 702 тыс. гектаров до 717 тыс., а также увеличение площади под соей на 10 тыс. гектаров. В целом яровой сев будет проведен на площади более 1,6 млн гектаров.
Состояние озимых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку аграрному сектору. В 2025 г. в Самарской области сохраняются все основные меры государственной поддержки агропромышленного комплекса. На эти цели предусмотрено порядка 4 миллиардов рублей. Среди нововведений — возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. Ожидается, что в 2025 г. темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Самарской области составят 105,2% по сравнению с 2024 годом.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами