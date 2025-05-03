"Самарский бройлер" начал реализацию нового этапа инвестиционного проекта

Созданное в 2023 году ООО "Самарский бройлер" - структурное подразделение группы агропредприятий "Ресурс" - реализует инвестиционный проект на базе мощностей Тимашевской птицефабрики.
За 2024 год предприятие отгрузило продукции на сумму порядка 4 миллиарда рублей, рассказал в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.
"В декабре 2024 года ООО "Самарский бройлер" начало реализацию нового этапа инвестиционного проекта, включающего в себя строительство дополнительных площадок откорма бройлеров, площадок для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, нового убойного цеха, комбината по выпуску готовой продукции, комбикормового завода, а также увеличению мощности инкубатора и созданию соответствующей инженерной инфраструктуры. Общий бюджет инвестиционного проекта составит более 18 миллиарда рублей", - пояснил глава ведомства.
Тимашевская птицефабрика - одно из старейших птициводческих предприятий Самарской области - основано в 1945 году. Находится в поселке Садгород Кинель-Черкасского района. В 2019 году один из кредиторов фабрики - Россельхозбанк - потребовал начать процедуру банкротства предприятия. Затем на фабрике сменились владельцы.
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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами