"Самарский бройлер" начал реализацию нового этапа инвестиционного проекта

Созданное в 2023 году ООО "Самарский бройлер" - структурное подразделение группы агропредприятий "Ресурс" - реализует инвестиционный проект на базе мощностей Тимашевской птицефабрики.

За 2024 год предприятие отгрузило продукции на сумму порядка 4 миллиарда рублей, рассказал в интервью "Волга Ньюс" министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Тимашевская птицефабрика вышла из банкротства Арбитражный суд Самарской области решением от 14 августа прекратил дело о банкротстве в отношении ООО "Тимашевская птицефабрика".

"В декабре 2024 года ООО "Самарский бройлер" начало реализацию нового этапа инвестиционного проекта, включающего в себя строительство дополнительных площадок откорма бройлеров, площадок для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, нового убойного цеха, комбината по выпуску готовой продукции, комбикормового завода, а также увеличению мощности инкубатора и созданию соответствующей инженерной инфраструктуры. Общий бюджет инвестиционного проекта составит более 18 миллиарда рублей", - пояснил глава ведомства.

Тимашевская птицефабрика - одно из старейших птициводческих предприятий Самарской области - основано в 1945 году. Находится в поселке Садгород Кинель-Черкасского района. В 2019 году один из кредиторов фабрики - Россельхозбанк - потребовал начать процедуру банкротства предприятия. Затем на фабрике сменились владельцы.