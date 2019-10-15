Россельхозбанк потребовал банкротства "Самарского бройлера"

Филиал Россельхозбанка в Татарстане обратился в суд с заявлением о банкротстве самарского ООО "Тимашевская птицефабрика", пишет "КоммерсантЪ". Судя по материалам дела в электронной картотеке суда, предприятие задолжало банку более 933 млн рублей. Заявление кредитора принято к производству, следующее заседание назначено на 29 октября. Подробности не раскрываются.

Напомним, ООО "Тимашевская птицефабрика" создано на базе выкупленного у ООО "Орикс" и реконструированного производства в поселке Садгород Кинель-Черкасского района. Модернизированная птицефабрика была рассчитана на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год.

В составе предприятия - инкубатор, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания, убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки отходов от бойни, сообщается на сайте ООО "Тимашевская птицефабрика". Продукция предприятия выпускается под брендом "Самарский бройлер".

Сбербанк также с июня добивается банкротства ООО "Племрепродукт" - оператора птицефабрики в пос. Прогресс Бугульминского района Татарстана. Сумма требований составляет около 1,5 млрд рублей.