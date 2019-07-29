Сбербанк взыскивает с "Тимашевской птицефабрики" 1,5 млрд рублей

Поволжский банк ПАО "Сбербанк" обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с ООО "Тимашевская птицефабрика" 1,5 млрд руб., информация об этом опубликована в КАД ВАС.

1,44 млрд руб. из этой суммы основной долг, 31,44 млн — проценты, 1,49 млн — неустойка за просроченные проценты, 28,77 млн — неустойка за просроченный основной долг.

Помимо этого, по данным Федресурса, Сбербанк намеревается обратиться в суд с требованием о признании "Тимашевской птицефабрики банкротом". Соответствующее сообщение было опубликовано на Федресурсе еще 30 апреля текущего года. Правда, пока в КАД ВАС сведений о поступлении такого рода заявления нет.

Что касается требований Сбербанка о взыскании задолженности с "Тимашевской птицефабрики", согласно материалам дела, он требует обратить взыскание долга "на предмет залога". В связи с этим банк потребовал принять обеспечительные меры и наложить арест на счета и имущество предприятия. В конце июня текущего года суд эти требования удовлетворил.

Так, арест был наложен на три счета "Тимашевской птицефабрики" в Сбербанке, автомобильные весы, прибор для определения мутности бактериальной суспензии, транспортер, автобус ГАЗ-32212, автомобиль Лада Largus, бобкэт, два погрузчика и грузовой полуприпец. Помимо этого, арест наложен на находящееся в залоге у банка технологическое (190 единиц) и птицеводческое (75 единиц) оборудование, автотранспорт и спецтехнику (92 единицы), а также на 45 объектов, среди которых инфраструктурные и инженерные сооружения, корпуса и склады птицефабрики, внутренние автомобильные дороги.

Андрей Пивнов: "Доля местных производителей мяса птицы в торговых сетях уменьшается" На фоне предостережения, выданного антимонопольной службой главе региона, тема поддержки местных производителей и их конкурентоспособности приобрела особую актуальность. Волга Ньюс поинтересовался у генерального директора Тимашевской птицефабрики Андрея Пивнова, с какими сложностями сталкиваются самарские животноводы при выводе своей продукции на рынок и за счет чего в борьбе за место на прилавке часто побеждает птица из других регионов.

Арестованы и находящиеся в ипотеке объекты недвижимости, включая четыре квартиры, сооружения и здания на территории птицефабрики, в том числе производственные и административные корпуса, проходные, трансформаторные подстанции, а также земельные участки в границах птицефабрики.

В пресс-службе Поволжского отделения Сбербанка сообщили, что данное разбирательство не комментируют. Дозвониться до гендиректора "Тимашевской птицефабрики" Андрея Пивнова на момент публикации материала не удалось, телефон птицефабрики также не отвечал.

Напомним, ООО "Тимашевская птицефабрика" создано на базе выкупленного у ООО "Орикс" и реконструированного производства в Кинель-Черкасском районе, в поселке Садгород. Модернизированная птицефабрика была рассчитана на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год.

В составе предприятия — инкубатор, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания, убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки отходов от бойни, сообщается на сайте ООО "Тимашевская птицефабрика". Продукция предприятия выпускается под брендом "Самарский бройлер".

По данным ИАС Seldon Basis, собственниками ООО "Тимашевская птицефабрика" являются Ильшат Тукаев (87,5%) и Рафаэль Фаизов (12,5%). Правда, доли их, как уточняется в ИАС Seldon Basis, находятся в залоге у Сбербанка. Выручка предприятия по итогам 2017 г. (более поздние сведения найти не удалось) составила 3,62 млрд руб., чистая прибыль — 194,82 млн рублей.

В январе 2017 г. сообщалось, что "Тимашевская птицефабрика" получила 4 млрд руб. инвестиций от Сбербанка. "В этом году фабрика уже получила инвестиции в размере 4 млрд рублей по линии Сбербанка и намеревается вложить порядка 2 млрд собственных средств в строительство еще двух площадок, в расширение убойного цеха и расширение инкубатора", — рассказывал в то время глава областного минсельхоза Алексея Попова.

Как отмечал год назад, в июле 2018 г., на совещании, посвященном вопросам инвестиций в агропромышленный комплекс, гендиректор ООО "Тимащевская птицефабрика" Андрей Пивнов, первый этап строительства предприятия завершился в 2013 г., инвестиции составили 5 млрд рублей.

"Сегодня здесь трудится 900 человек, производится 43 тыс. т мяса птицы. Продукция предприятия представлена практически во всех федеральных торговых сетях. 2 этап предполагал увеличение производство до 100 тыс. т, создание 2 тыс. новых рабочих мест. Проект требует 9 млрд рублей инвестиций", — сообщалось тогда. Вопрос с поиском инвесторов на том совещании окончательно решен не был.

В завершение отметим, что 23-24 июля 2019 г. на Федресурсе были опубликованы сообщения о намерениях еще двух компаний — ООО "Спецтехнопарк" и ООО "Смарт Инвест" — обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Тимашевкой птицефабрики". Пока в КАД ВАС соответствующие заявления не зарегистрированы.