Иван Гаврилович Анисимов: "Работали и за себя, и за тех, кто воевал"

Житель Сергиевского района Самарской области, ветеран Великой Отечественной войны рассказал о тяжелых буднях, выпавших на долю тружеников села в 1941-1945 годах.
Иван Гаврилович - уроженец Воронежской области. Когда началась война, ему шел пятнадцатый год. Те события помнит отчетливо. В первый же день в Щучинско-Песковском сельсовете начали собирать добровольцев для отправки на фронт. Его отец в числе первых вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Следом и два старших брата встали под ружье. Все трое погибли практически друг за другом.
Из большой семьи Анисимовых дома остались Иван с матерью и младшим братом. Сразу пошел работать в колхоз. Сначала его поставили пасти свиней, потом - погонщиком на сев и уборку. В ярмо запрягали быков и лошадей.
Жили впроголодь, но работали и за себя, и за тех, кто воевал. Без сил падали - так тяжело приходилось. Плугом поднимали землю раньше дюжие молодые мужики. А теперь их заменили женщины в возрасте. Поглубже и быки не тянули. Какие сильные лошади были, забрали на войну, вспоминает он.
До их села фашистские войска не дошли - фронт остановился примерно в двадцати километрах. Анисимовы, как и многие односельчане, делили кров с жителями соседних оккупированных врагом сел, пока советские войска не пошли в наступление.
"В 1943 году освободили Воронеж. В наше село вошли солдаты. Женщины вначале перепугались - немцы идут. А это наши. Первый на коне влетел - "Воронеж освобожден, встречайте победителей!" Все плачут, обнимаются. Потом солдат определили по дворам на постой. К нам тоже. Солому разложили, войлок разостлали. Были рады и благодарны военным, старались домашним угостить. И за неделю, пока они стояли, все припасы мы им скормили. Мама не пожалела, полмешка пшена отдала. Ну, потом сами вековали - есть нечего было", - рассказал ветеран.
В марте 1944 года Иван Анисимов в свои неполные восемнадцать добровольцем ушел на фронт. Попал служить в зенитно-артиллерийский полк на одном из островов Каспийского моря. Из всех военных событий ему больше других памятен и дорог день, когда закончилась война.
"На острове мы жили в котлованах. Звонок из штаба - командир дивизиона капитан Фомин: "Победа! Война кончилась 2 мая!" Пушки развернули, один выстрел дали в море. Это был наш салют", - с улыбкой вспоминает Иван Гаврилович.
Домой Иван вернулся только в 1950 году. Сразу после демобилизации приступил к мирному труду.
Уже на пенсии в Сергиевский район переехал с семьей. Вместе с супругой ветеран воспитал трех сыновей. Сейчас у них четверо внуков, трое правнуков.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами