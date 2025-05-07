Иван Гаврилович Анисимов: "Работали и за себя, и за тех, кто воевал"

Житель Сергиевского района Самарской области, ветеран Великой Отечественной войны рассказал о тяжелых буднях, выпавших на долю тружеников села в 1941-1945 годах.

Иван Гаврилович - уроженец Воронежской области. Когда началась война, ему шел пятнадцатый год. Те события помнит отчетливо. В первый же день в Щучинско-Песковском сельсовете начали собирать добровольцев для отправки на фронт. Его отец в числе первых вступил в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Следом и два старших брата встали под ружье. Все трое погибли практически друг за другом.

Из большой семьи Анисимовых дома остались Иван с матерью и младшим братом. Сразу пошел работать в колхоз. Сначала его поставили пасти свиней, потом - погонщиком на сев и уборку. В ярмо запрягали быков и лошадей.

Жили впроголодь, но работали и за себя, и за тех, кто воевал. Без сил падали - так тяжело приходилось. Плугом поднимали землю раньше дюжие молодые мужики. А теперь их заменили женщины в возрасте. Поглубже и быки не тянули. Какие сильные лошади были, забрали на войну, вспоминает он.

До их села фашистские войска не дошли - фронт остановился примерно в двадцати километрах. Анисимовы, как и многие односельчане, делили кров с жителями соседних оккупированных врагом сел, пока советские войска не пошли в наступление.

"В 1943 году освободили Воронеж. В наше село вошли солдаты. Женщины вначале перепугались - немцы идут. А это наши. Первый на коне влетел - "Воронеж освобожден, встречайте победителей!" Все плачут, обнимаются. Потом солдат определили по дворам на постой. К нам тоже. Солому разложили, войлок разостлали. Были рады и благодарны военным, старались домашним угостить. И за неделю, пока они стояли, все припасы мы им скормили. Мама не пожалела, полмешка пшена отдала. Ну, потом сами вековали - есть нечего было", - рассказал ветеран.

В марте 1944 года Иван Анисимов в свои неполные восемнадцать добровольцем ушел на фронт. Попал служить в зенитно-артиллерийский полк на одном из островов Каспийского моря. Из всех военных событий ему больше других памятен и дорог день, когда закончилась война.

"На острове мы жили в котлованах. Звонок из штаба - командир дивизиона капитан Фомин: "Победа! Война кончилась 2 мая!" Пушки развернули, один выстрел дали в море. Это был наш салют", - с улыбкой вспоминает Иван Гаврилович.

Домой Иван вернулся только в 1950 году. Сразу после демобилизации приступил к мирному труду.

Уже на пенсии в Сергиевский район переехал с семьей. Вместе с супругой ветеран воспитал трех сыновей. Сейчас у них четверо внуков, трое правнуков.