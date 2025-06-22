Жительница Отрадного отдала мошенникам более 400 тыс. рублей

В Отрадном жертвой мошенников стала 64-летняя женщина, которая потеряла 410 тыс. руб., поверив аферистам.

Схема обмана оказалась довольно распространенной: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинг, и сообщили о подозрительных операциях по ее банковским счетам.

Звонившие убедили женщину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у нее счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ей указали. Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях.

В результате прессинга доверчивая женщина выполнила все инструкции аферистов и потеряла деньги.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.