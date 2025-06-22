"Крылья" покидают Ульви Бабаев и Лука Гагнидзе

Нападающий Ульви Бабаев и полузащитник Лука Гагнидзе завершат выступление за "Крылья Советов" по истечению сроков арендных соглашений и вернутся в московское "Динамо".
В этом сезоне в составе "Крыльев Советов" Бабаев провел 18 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Гагнидзе принял участие в 8 встречах, сообщает пресс-служба клуба.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.