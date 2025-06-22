"Крылья" покидают Ульви Бабаев и Лука Гагнидзе

Нападающий Ульви Бабаев и полузащитник Лука Гагнидзе завершат выступление за "Крылья Советов" по истечению сроков арендных соглашений и вернутся в московское "Динамо".

В этом сезоне в составе "Крыльев Советов" Бабаев провел 18 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. Гагнидзе принял участие в 8 встречах, сообщает пресс-служба клуба.