Стало известно, сколько случаев лейкоза крупного рогатого скота зарегистрировано в Самарской области

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2024 году снижено на 22,6 тысячи тонн по сравнению с 2023 годом.

Это связано с выявленными случаями лейкоза крупного рогатого скота. По состоянию на 1 апреля в Самарской области зафиксированы 1458 эпизоотических очагов по лейкозу крупного рогатого скота (КРС).

Из них в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах - 144 очага, в личных подсобных хозяйствах - 1314 очагов. За истекшие два года ограничения по лейкозу сняты с 29 сельскохозяйственных предприятий и 427 личных подсобных хозяйств. Об этом в интервью "Волга Ньюс" сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

"Отмечу, что министерство предоставляет государственную поддержку фермерам на реализацию мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота. За прошедшие два года этим видом господдержки воспользовались 28 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: они купили 74 головы маточного поголовья крупного рогатого скота. С шестью сельхозтоваропроизводителями министерство подписало соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота с дальнейшим восстановлением маточного поголовья", - добавил глава ведомства.