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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Стало известно, сколько случаев лейкоза крупного рогатого скота зарегистрировано в Самарской области

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2024 году снижено на 22,6 тысячи тонн по сравнению с 2023 годом.

Это связано с выявленными случаями лейкоза крупного рогатого скота. По состоянию на 1 апреля в Самарской области зафиксированы 1458 эпизоотических очагов по лейкозу крупного рогатого скота (КРС).

Лейкоз КРС - хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся лимфоцитозом и образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Вылечить лейкоз невозможно. Для человека заболевание не опасно, но употреблять в пищу мясо и молоко больных  коров запрещено.

Из них в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах - 144 очага, в личных подсобных хозяйствах - 1314 очагов. За истекшие два года ограничения по лейкозу сняты с 29 сельскохозяйственных предприятий и 427 личных подсобных хозяйств. Об этом в интервью "Волга Ньюс" сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

"Отмечу, что министерство предоставляет государственную поддержку фермерам на реализацию мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота. За прошедшие два года этим видом господдержки воспользовались 28 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: они купили 74 головы маточного поголовья крупного рогатого скота. С шестью сельхозтоваропроизводителями министерство подписало соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота с дальнейшим восстановлением маточного поголовья", - добавил глава ведомства.

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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