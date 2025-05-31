В Самарской области ожидается гроза

В воскресенье, 1 июня, местами по Самарской области ожидается гроза, град, ветер до 20 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!", — напоминают в ведомстве.