В Минсельхозе назвали крупнейшие хозяйства Самарской области, лидируюшие в производстве молока

В отрасли животноводства на территории Самарской области лидируют по производству молока такие сельхозтовапроизводители, как ООО "Ольгинский" (Безенчукский район), ООО "СХП "ЭкоПродукт" (Кинельский район), АО "Купинское" (Безенчукский район), АО "Нива" (Ставропольский район), ООО "Хрящевка" (Ставропольский район), ООО "Северная Нива Самара" (Клявлинский район), ООО "Проммол" (Ставропольский район), СПК имени Куйбышева
(Кинельский район), ООО "Дружба" (Кошкинский район). Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.
"Продуктивность на одну молочную корову в этих хозяйствах составила более 8700 килограмм. Объем производства молока - 45 процентов от общего объема произведенного молока в сельскохозяйственных организациях", - пояснил глава ведомства.
Продуктивность дойного стада в Самарской области по итогам 2024 года в сельскохозяйственных организациях составила 7813 кг. Это на 476 кг выше уровня 2023 года и предыдущих лет: в 2023 году - 7337 кг, в 2022 году - 7075 кг, в 2021 году - 6770 кг, в 2020 году - 6532 кг.