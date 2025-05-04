В Минсельхозе назвали крупнейшие хозяйства Самарской области, лидируюшие в производстве молока

В отрасли животноводства на территории Самарской области лидируют по производству молока такие сельхозтовапроизводители, как ООО "Ольгинский" (Безенчукский район), ООО "СХП "ЭкоПродукт" (Кинельский район), АО "Купинское" (Безенчукский район), АО "Нива" (Ставропольский район), ООО "Хрящевка" (Ставропольский район), ООО "Северная Нива Самара" (Клявлинский район), ООО "Проммол" (Ставропольский район), СПК имени Куйбышева

Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании Питьевое молоко - один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И вск же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

(Кинельский район), ООО "Дружба" (Кошкинский район). Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

"Продуктивность на одну молочную корову в этих хозяйствах составила более 8700 килограмм. Объем производства молока - 45 процентов от общего объема произведенного молока в сельскохозяйственных организациях", - пояснил глава ведомства.