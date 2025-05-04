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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Минсельхозе назвали крупнейшие хозяйства Самарской области, лидируюшие в производстве молока

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В отрасли животноводства на территории Самарской области лидируют по производству молока такие сельхозтовапроизводители, как ООО "Ольгинский" (Безенчукский район), ООО "СХП "ЭкоПродукт" (Кинельский район), АО "Купинское" (Безенчукский район), АО "Нива" (Ставропольский район), ООО "Хрящевка" (Ставропольский район), ООО "Северная Нива Самара" (Клявлинский район), ООО "Проммол" (Ставропольский район), СПК имени Куйбышева

Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании
Питьевое молоко - один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И вск же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

 (Кинельский район), ООО "Дружба" (Кошкинский район). Об этом в интервью "Волга Ньюс" рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов. 

"Продуктивность на одну молочную корову в этих хозяйствах составила более 8700 килограмм. Объем производства молока - 45 процентов от общего объема произведенного молока в сельскохозяйственных организациях", - пояснил глава ведомства.

Продуктивность дойного стада в Самарской области по итогам 2024 года в сельскохозяйственных организациях составила 7813 кг. Это на 476 кг выше уровня 2023 года и предыдущих лет: в 2023 году - 7337 кг, в 2022 году - 7075 кг, в 2021 году - 6770 кг, в 2020 году - 6532 кг.

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Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

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