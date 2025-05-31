В День защиты детей в Самаре ограничат движение транспорта

В воскресенье, 1 июня, в Самаре временно ограничат движение транспорта, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ограничения будут действовать с 09:00 до 18:00 по следующим улицам:

Красноармейская, от Максима Горького до Куйбышева;

Куйбышева, от Красноармейской до Вилоновской.

Ограничительные меры не распространяются на спецтранспорт полиции, скорой помощи, пожарной охраны, машины с пропусками, утвержденными #гаисамара, а также граждан, зарегистрированных в зоне временного ограничения движения.

На вышеуказанных участках улиц с 06:00 до 23:59 запретят остановку и стоянку транспорта. Автобусы маршрутов 11, 61, 88 и 261 с 09:00 до 18:00 будут следовать по скорректированному маршруту.

Водителям транспортных средств Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршруты движения с учетом введеных ограничений.