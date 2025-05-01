Василий Фокин: "Не надо покорять природу"

Генеральный директор ООО "Семена", четвертое десятилетие работающий в сельском хозяйстве Пестравского района, твердо уверен, что с природой надо дружить и ей надо помогать.

И этот жизненный принцип Василий Фокин успешно воплощает почти на пяти тысячах гектаров, выращивая без применения химии и агрессивных методик возделывания почвы множество культур: озимую и яровую пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник, донник, кориандр, горчицу, чечевицу, нут и горох. Химические методы обработки полей в его хозяйстве уступили место органическому земледелию - биологическим удобрениям и средствам защиты растений, а также использованию энтомофагов - полезных насекомых.

Плодородие почвы - главный ресурс

Изначально хозяйство Василия Фокина растило урожай как все - с применением привычных агротехнологий. Однако со временем здесь стали замечать, что такая практика дурно влияет на возделываемые почвы. Земля стала терять свое плодородие. Одной из ключевых причин данных процессов, по мнению гендиректора ООО "Семена", стало неумеренное использование химических удобрений и пестицидов. Эти вещества, несмотря на кратковременную пользу, постепенно разрушают структуру почвы, нарушают ее химический баланс и снижают уровень органического вещества. Это делает почву менее способной удерживать воду и питательные элементы, необходимые растениям для роста.

Другим важным фактором истощения земли становится ее неадекватное использование, когда сельскохозяйственные угодья эксплуатируются чрезмерно интенсивно без должного внимания к восстановительным периодам. Например, монокультуры (выращивание одного вида культур на одной территории много лет подряд. - Прим. ред.) истощают определенные микроэлементы в почве, делая ее менее пригодной для выращивания последующих урожаев.

В итоге уровень гумуса в почве стал очень низким. "Гумус - важный показатель потенциального плодородия почв. От него зависят и урожайность, и качество зерна. Когда-то в нашей губернии его величина достигала 12%. Сейчас хорошо, если четыре процента наберется по всей области. Мы начинали проводить эксперименты с естественным земледелием в 2016 году, когда уровень гумуса на наших полях не превышал двух процентов. Сейчас удалось поднять его до четырех. При этом практически везде в нашем регионе уровень гумуса в почве продолжает снижаться", - объясняет Василий Фокин.

Методом проб и ошибок

На старте ныне удачного сельскохозяйственного проекта в Пестравском районе российских наработок по естественному земледелию практически не было. "Приходилось учиться методом проб и ошибок. Зато спустя годы мы смогли разрабатывать собственную экологическую методику с учетом особенностей климата и состояния почвы нашей губернии", - рассказывает Василий Геннадьевич.

Наглядным примером может стать работа с соломой и стерней, которые остаются после уборки зерновых. До сих пор многие аграрии попросту выжигают эти растительные остатки, не боясь ни штрафов за нарушение противопожарного режима, ни вреда для плодородия собственной земли: при сжигании стерни температура в верхнем десятисантиметровом слое почвы поднимается выше 300 градусов и убивает тот самый питательный гумус. В итоге выжигание стерни может приводить к эрозии почвы и опустыниванию земель. И потом никакими удобрениями этого не компенсируешь. Василий Фокин применяет эти остатки на полях с пользой для самой почвы.

"Мы их заделываем в почву дискатором. Так у нас гумус понемножку и растет. Плюс к тому поля седиратами засеваем под пары. Они служат прекрасными источниками азота, фосфора и калия для почвы. После этого происходит взлет по плодородию почвы - до полутора процентов за четыре года", - рассказывает гендиректор ООО "Зерно". При этом семена той же горчицы обходятся сельхозпроизводителю гораздо дешевле химических удобрений.

Наследство СССР

В хозяйстве также применяют природные методы для борьбы с засоленными почвами, на которых не растет даже сорная трава. В Пестравском районе такие участки встречаются довольно часто. На протяжении нескольких лет на таких территориях засевается донник для улучшения качества почвы. Процесс идет медленно, но успешно.

Еще одним амбициозным проектом Василия Фокина стала посадка защитных лесополос. Этот метод не нов. По сталинскому плану преобразования природы в Советском Союзе были заложены тысячи километров защитных лесополос, которые были призваны защитить поля от ветра и эрозии. И сегодня эти зеленые преграды прекрасно охраняют пахотные земли и сельскохозяйственные культуры от неблагоприятных погодных условий степной зоны Пестравского района.

Василий Фокин сажает на своих территориях хвойные ель и сосну, а еще липу и дуб. На данный момент стараниям хозяйства высажено более сотни гектаров деревьев, стоящих на страже полей. Полосы снижают скорость ветра, удерживают и равномерно распределяют снег на полях, способствуя увеличению влажности почвы и уменьшению испарений. Все это также улучшает местный климат и повышает плодородие почвы.

Возвращают естественный баланс

Для защиты посевов в ООО "Семена" применяются биопрепараты и энтомофаги. Это такие полезные хищные насекомые, которые помогают бороться с вредителями и их личинками. Самая известная из них - божья коровка. Она эффективно избавляет территории от тли, паутинного клеща, белокрылки, трипса и мучнистого червеца. А, например, трихограммы откладывают свои яйца в потомство бабочек-вредителей и вылупляются вместо них. Фокин закупает их в специализированных компаниях Казани и Санкт-Петербурга. При этом активное производство энтомофагов началось в Краснодаре и даже в Самарской области.

"Мы заметили, что когда отказываемся от химических препаратов, в том числе и потому что со временем они попросту перестают эффективно работать, то естественный баланс в природе начинается самостоятельно и стремительно восстанавливаться. Те же полезные насекомые начинают активно размножаться. Мы лишь помогаем биопрепаратами", - делится наблюдениями Василий Фокин.

Готовы делиться опытом

Год назад разработанный в хозяйстве "Семена" экоспособ возделывания сельхозкультур без потери урожайности при более высоком качестве продукции и ее вкусовых качеств был запатентован. Фокин и его коллеги из своих разработок великой тайны не делают и всегда готовы делиться с фермерами, которые имеют интерес к экоземледелию. Свою методику они даже в интернет для общего пользования выложили. Но многие интересующиеся приезжают в самарское хозяйство "Семена", чтобы собственными глазами посмотреть, как можно без химии выращивать урожай.

А в 2024 году предприятие прошло непростые процедуры как российской, так и европейской сертификации выращенной продукции, подтверждающей ее экологичность. "Европейцы, поверьте, проводят ее очень тщательно. Специалисты, которые занимаются сертификацией, приезжали к нам неоднократно в разные периоды времени. Отбирали растения и зерно, делали заборы земли. Проверяли склады и документацию. Они должны быть уверены, что аграрии ни на одном из этапов производства не используют химию. Нам удалось это доказать. С 2024 года у нас вся продукция сертифицирована", - делится достижениями Василий Фокин.

Все эти хлопоты оправдывают себя. Поскольку ценник такой продукции намного выше обычной минимум на 30, а то и на все 100 процентов. "Дополнительные хлопоты естественного земледелия хорошо компенсируются деньгами", - считает глава ООО "Семена".