Кормить коров дорого: как формируются цены на молоко

С начала года молоко в Самарской области подорожало примерно на пять рублей. Согласно данным Самарастата, средняя стоимость литра варьируется от 85 до 108 рублей. И это не предел. Из чего же формируется стоимость молока? Смотрите в нашей инфографике.

"В структуре себестоимости питьевого молока затраты на сырье формируют около 55 - 60%. Несмотря на сравнительно несложный технологический процесс производства, к молокоперерабатывающим предприятиям предъявляются высокие требования для обеспечения безопасности и качества продукции, соответствие которым накладывает дополнительную финансовую нагрузку. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы формируют около 8% себестоимости питьевого молока. Наиболее существенны затраты на упаковочные материалы, оплату труда персонала с отчислениями, содержание оборудования и техники, амортизацию. Также в цене заложены расходы на маркировку, энергоресурсы, транспортировку, складское хранение и прочие коммерческие расходы. Организации розничной торговли также несут затраты на реализацию продукции (заработные платы, хранение, транспортировка, техническое обеспечение работы залов, складских площадей и прочее). Наценка с их стороны составляет около 15%. Еще 10% к цене добавляет НДС", - объяснили представители Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Как устроен рынок молока: разбираемся в нюансах производства и ценообразовании Питьевое молоко - один из самых востребованных у населения продуктов. Общий объем внутреннего рынка оценивается в 5,9 млн тонн. При этом за счет включения в перечень социально важных товаров власти сохранили за собой право регулировать цены на молоко. Также некоторые торговые сети взяли на себя обязательства по снижению наценки. И вск же стоимость молока продолжает постепенно расти, перевалив порог в 100 рулей за литр. Что влияет на цены? И как вообще устроен рынок производства молока? Разбираемся со всеми нюансами в этой статье.

По их словам, приведенная структура затрат может существенно варьироваться в зависимости от видов обработки сырья (пастеризация, ультрапастеризация, стерилизация), типов используемой упаковки (картон, пленка, пластиковая бутылка, многослойная упаковка, обеспечивающая длительные сроки хранения готового продукта, и прочие), размера потребительской упаковки, уровня модернизации производственных мощностей, масштабов производства и прочих параметров.

При этом молоко входит в список социально значимых товаров первой необходимости, что также влияет на ценообразование. С одной стороны, правительство РФ имеет возможность устанавливать предельные розничные цены, если в течение 60 дней подряд рост стоимости составляет 10% и более. С другой - некоторые торговые сети берут на себя обязательства по ограничению наценки. Например, в магазинах "Магнит" и "Ашан" она снижена до 5-10%. Планируется проведение промо-акций.

"Ашан" ведет работу по пересмотру стоимости более чем 800 наименований товаров. В ходе переговоров с поставщиками рассматриваются расширение промо-предложения и поэтапное снижение цены на часть ассортимента. В категории, включающей молоко, средний процент снижения на более 500 артикулов составит 17%, на некоторые позиции - до 40%", - сообщили в пресс-службе торговой сети.

Пока же в Самарской области средняя цена на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности составляет более 85 руб./л, на ультрапастеризованое - более 108 руб./л (по данным на апрель). Согласно сведениям службы госстатистики, эти показатели ниже общероссийских на 9-10%. Однако с начала года молоко в регионе подорожало в среднем на пять рублей, и тенденция, судя по всему, сохранится.

"Полочная цена зависит от рыночной ситуации: ценообразование выстраивается с учетом закупочной стоимости. Производители молока информируют нас о повышении отпускных цен на 5-10% в в зависимости от наименования. Они ссылаются на удорожание кормов, а соответственно, и сырого молока, на увеличение стоимости логистики", - сообщили в "Ленте".