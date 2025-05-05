Кормить коров дорого: как формируются цены на молоко

С начала года молоко в Самарской области подорожало примерно на пять рублей. Согласно данным Самарастата, средняя стоимость литра варьируется от 85 до 108 рублей. И это не предел. Из чего же формируется стоимость молока? Смотрите в нашей инфографике.
"В структуре себестоимости питьевого молока затраты на сырье формируют около 55 - 60%. Несмотря на сравнительно несложный технологический процесс производства, к молокоперерабатывающим предприятиям предъявляются высокие требования для обеспечения безопасности и качества продукции, соответствие которым накладывает дополнительную финансовую нагрузку. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы формируют около 8% себестоимости питьевого молока. Наиболее существенны затраты на упаковочные материалы, оплату труда персонала с отчислениями, содержание оборудования и техники, амортизацию. Также в цене заложены расходы на маркировку, энергоресурсы, транспортировку, складское хранение и прочие коммерческие расходы. Организации розничной торговли также несут затраты на реализацию продукции (заработные платы, хранение, транспортировка, техническое обеспечение работы залов, складских площадей и прочее). Наценка с их стороны составляет около 15%. Еще 10% к цене добавляет НДС", - объяснили представители Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
По их словам, приведенная структура затрат может существенно варьироваться в зависимости от видов обработки сырья (пастеризация, ультрапастеризация, стерилизация), типов используемой упаковки (картон, пленка, пластиковая бутылка, многослойная упаковка, обеспечивающая длительные сроки хранения готового продукта, и прочие), размера потребительской упаковки, уровня модернизации производственных мощностей, масштабов производства и прочих параметров.
При этом молоко входит в список социально значимых товаров первой необходимости, что также влияет на ценообразование. С одной стороны, правительство РФ имеет возможность устанавливать предельные розничные цены, если в течение 60 дней подряд рост стоимости составляет 10% и более. С другой - некоторые торговые сети берут на себя обязательства по ограничению наценки. Например, в магазинах "Магнит" и "Ашан" она снижена до 5-10%. Планируется проведение промо-акций.
"Ашан" ведет работу по пересмотру стоимости более чем 800 наименований товаров. В ходе переговоров с поставщиками рассматриваются расширение промо-предложения и поэтапное снижение цены на часть ассортимента. В категории, включающей молоко, средний процент снижения на более 500 артикулов составит 17%, на некоторые позиции - до 40%", - сообщили в пресс-службе торговой сети.
Пока же в Самарской области средняя цена на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности составляет более 85 руб./л, на ультрапастеризованое - более 108 руб./л (по данным на апрель). Согласно сведениям службы госстатистики, эти показатели ниже общероссийских на 9-10%. Однако с начала года молоко в регионе подорожало в среднем на пять рублей, и тенденция, судя по всему, сохранится.
"Полочная цена зависит от рыночной ситуации: ценообразование выстраивается с учетом закупочной стоимости. Производители молока информируют нас о повышении отпускных цен на 5-10% в в зависимости от наименования. Они ссылаются на удорожание кормов, а соответственно, и сырого молока, на увеличение стоимости логистики", - сообщили в "Ленте".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами