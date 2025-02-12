ВТБ: объёмы экспорта зерновых в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет

Объёмы экспорта зерновых в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет. Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объёмов. Консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%, посчитали аналитики ВТБ.
К 2030 году экспорт сельскохозяйственной продукции превысит 50 млрд долларов в соответствии со стратегическими планами Правительства РФ. По прогнозам ВТБ, ведущими сегментами, кроме зерна, станут мясное и молочное производство, а также продукция пищевой промышленности.
По данным Минсельхоза РФ, в 2024 году экспорт мяса вырос на 27%: свиноводческой продукции — на треть, птицеводческой — на четверть, мяса крупного рогатого скота — на 22%. При этом обеспечение России собственным мясом сейчас превышает 100%. К 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза до 3,7 млрд долларов, а растительного масла — на 30% до 7,5 млрд долларов. Широкий экспортный продуктовый набор к 2030 году могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар.
"Несмотря на санкционное давление, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК — это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым её видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции агропромышленного комплекса (АПК) к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях", — сказал руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.
По нашим прогнозам, ключевыми факторами роста сектора в ближайшие годы будут увеличивающаяся эффективность и опыт локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках.
Сдерживающими факторами для роста отрасли станут жёсткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, и нехватка кадров. Так, по оценке Минсельхоза РФ, кадровый дефицит в отрасли в прошлом году составил более 200 тыс. человек.
"Наращивание объёмов производства для экспорта и увеличение доли отечественной с/х продукции на мировом рынке — один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Мы рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в с/х сектор", — говорит инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами