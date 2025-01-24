Сорта озимой пшеницы и сои от Щёлково Агрохим внесены в реестр селекционных достижений

Российские сорта озимой пшеницы Ермоловка и Система, сорт сои Тейри селекции Щёлково Агрохим внесены в государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию. Об этом сообщила пресс-служба компании.
АО "Щёлково Агрохим" — один из лидеров в области производства российских средств защиты и питания растений, компания активно развивает отечественную селекцию и семеноводство. Новые сорта озимой пшеницы — Ермоловка и Система — отличаются максимальной продуктивностью, а соя Тейри — высоким содержанием белка.
Уникальный сорт Ермоловка, выделяющийся повышенной озернённостью колоса, — первый высокотехнологичный сорт отечественной селекции, показавший максимальную продуктивность в России — 165,7 ц/га. При этом сорт высокоустойчив к болезням и факторам среды, отзывчив к интенсивным технологиям. Дважды — в 2022 и 2023 году — сорт Ермоловка со своей уникальной урожайностью был внесён в Книгу рекордов России, показав в производственных условиях максимальную продуктивность 122,6 ц/га.
Высокоинтенсивный сорт озимой пшеницы Система характеризуется повышенной продуктивностью в сочетании с отличными хлебопекарными свойствами. Сорт обладает высокой засухоустойчивостью. Максимальная продуктивность в производственных условиях — 101,3 ц/га (Агрохолдинг "СТЕПЬ"), реализованный потенциал — 143,8 ц/га (ООО НПО "Бетагран Семена"). Директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур "Щёлково Агрохим" Александр Прянишников называет Систему уникальным сортом: у него много достоинств, он стоек к погодным факторам и обладает высочайшим потенциалом продуктивности — свыше 100 ц/га.
"Нам удалось решить одновременно несколько задач — вывести высокоурожайный сорт, устойчивый к недостатку влаги, грибным, вирусным заболеваниям, способный выдерживать морозы до минус 25о C, — подчеркнул руководитель департамента. — При этом мы получаем зерно высокого качества — это пшеница 3 класса, с содержанием белка до 14,79% и клейковины — до 29%".
Раннеспелый сорт сои Тейри допущен к использованию в 5, 6 и 7 регионе. По результатам производственных испытаний, Тейри показал прибавку к стандарту до 3 ц, при этом максимальная урожайность составила 46,3 ц/га, а содержание белка в семенах — 41,3%. Реализованный потенциал в 2024 году в "Бетагран Семена" составил 52,3 ц/га и протеин 40%. Сорт устойчив к болезням и полеганию.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами