Сорта озимой пшеницы и сои от Щёлково Агрохим внесены в реестр селекционных достижений

Российские сорта озимой пшеницы Ермоловка и Система, сорт сои Тейри селекции Щёлково Агрохим внесены в государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

АО "Щёлково Агрохим" — один из лидеров в области производства российских средств защиты и питания растений, компания активно развивает отечественную селекцию и семеноводство. Новые сорта озимой пшеницы — Ермоловка и Система — отличаются максимальной продуктивностью, а соя Тейри — высоким содержанием белка.

Уникальный сорт Ермоловка, выделяющийся повышенной озернённостью колоса, — первый высокотехнологичный сорт отечественной селекции, показавший максимальную продуктивность в России — 165,7 ц/га. При этом сорт высокоустойчив к болезням и факторам среды, отзывчив к интенсивным технологиям. Дважды — в 2022 и 2023 году — сорт Ермоловка со своей уникальной урожайностью был внесён в Книгу рекордов России, показав в производственных условиях максимальную продуктивность 122,6 ц/га.

Высокоинтенсивный сорт озимой пшеницы Система характеризуется повышенной продуктивностью в сочетании с отличными хлебопекарными свойствами. Сорт обладает высокой засухоустойчивостью. Максимальная продуктивность в производственных условиях — 101,3 ц/га (Агрохолдинг "СТЕПЬ"), реализованный потенциал — 143,8 ц/га (ООО НПО "Бетагран Семена"). Директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур "Щёлково Агрохим" Александр Прянишников называет Систему уникальным сортом: у него много достоинств, он стоек к погодным факторам и обладает высочайшим потенциалом продуктивности — свыше 100 ц/га.

"Нам удалось решить одновременно несколько задач — вывести высокоурожайный сорт, устойчивый к недостатку влаги, грибным, вирусным заболеваниям, способный выдерживать морозы до минус 25о C, — подчеркнул руководитель департамента. — При этом мы получаем зерно высокого качества — это пшеница 3 класса, с содержанием белка до 14,79% и клейковины — до 29%".

Раннеспелый сорт сои Тейри допущен к использованию в 5, 6 и 7 регионе. По результатам производственных испытаний, Тейри показал прибавку к стандарту до 3 ц, при этом максимальная урожайность составила 46,3 ц/га, а содержание белка в семенах — 41,3%. Реализованный потенциал в 2024 году в "Бетагран Семена" составил 52,3 ц/га и протеин 40%. Сорт устойчив к болезням и полеганию.