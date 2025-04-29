Внести и подкормить: в Самарской области наращивают объемы применения минеральных удобрений

Под урожай 2024 года было внесено 38,5 кг в действующем веществе на 1 гектар посевной площади. Несмотря на то, что пока регион не дотягивает до российского показателя — 65 кг на 1 га, эксперты считают объемы прошлого года — 10 лет назад на поля вносили всего лишь 10-15 кг.
В России сегодня реализуются 60 крупных инвестиционных проектов в сфере минеральных удобрений. По планам правительства, уже в 2027 году в стране может производиться больше 70 млн тонн минеральных удобрений, а до 2030 года — до 80 млн тонн.
"Текущие показатели рынка минеральных удобрений позволяют нам с уверенностью говорить, что сформированная в России отрасль является одной из самых сильных в мире. По объемам производства минеральных удобрений мы занимаем вторую строчку глобального рейтинга. Действительно, у нас фиксируется ежегодный рост. В 2024 году производство превысило 63 млн тонн. Это на 7% выше, чем годом ранее. И в прогнозные расчеты на 2025 год вновь заложено планомерное увеличение показателей. Таким образом, мы сполна можем обеспечивать собственные потребности, причем это касается и объемов, и номенклатуры продукции. Насыщение своего рынка — наша ключевая задача, поскольку доступность удобрений напрямую влияет на выполнение стратегических планов сельского хозяйства", — сообщил в марте 2025 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.
К 2030 году российский агропром должен на 25% нарастить производство и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке удобрений.
"Внушительные объемы производства удобрений позволяют России из года в год наращивать экспортные поставки. Мы имеем статус одного из крупнейших экспортеров. И это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Однако, учитывая колоссальные возможности, нам надо развиваться дальше сбалансированно, учитывая потребности государства и интересы бизнеса", — сказал вице-премьер.
Важность применения минеральных удобрений в АПК обоснована и тем, что сегодня селекционеры выводят более интенсивные сорта, чем раньше. Урожайность некоторых новинок составляет и 50, и 90 ц/га. Во время их возделывания вынос питательных веществ из почвы возрастает в разы. А удобрения являются доступным источником роста сельхозрастений и формирования урожая. Без них происходит минерализация органического вещества в почве, в результате чего плодородный слой почвы — гумус — снижается, соответственно, падает плодородие.
Эксперты говорят, экономически оправданно вносить минеральные удобрения грамотно: именно те элементы, которые нужны растению, произрастающему именно в этом конкретном месте. Для этого в Самарской области организовано агрохимическое обследование почв региона. Его цели — выяснить состояние пашни и количество содержащихся в ней элементов, чтобы эффективно применять не только минеральные удобрения, но и другие мелиоранты. По данным станции агрохимической службы "Самарская", таким исследованием уже охвачена половина пахотных земель региона.
Для стимулирования использования минеральных удобрений министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в 2025 году будет компенсировать часть затрат фермеров при покупке и использовании минеральных удобрений.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами