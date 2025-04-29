Внести и подкормить: в Самарской области наращивают объемы применения минеральных удобрений

Под урожай 2024 года было внесено 38,5 кг в действующем веществе на 1 гектар посевной площади. Несмотря на то, что пока регион не дотягивает до российского показателя — 65 кг на 1 га, эксперты считают объемы прошлого года — 10 лет назад на поля вносили всего лишь 10-15 кг.

В России сегодня реализуются 60 крупных инвестиционных проектов в сфере минеральных удобрений. По планам правительства, уже в 2027 году в стране может производиться больше 70 млн тонн минеральных удобрений, а до 2030 года — до 80 млн тонн.

"Текущие показатели рынка минеральных удобрений позволяют нам с уверенностью говорить, что сформированная в России отрасль является одной из самых сильных в мире. По объемам производства минеральных удобрений мы занимаем вторую строчку глобального рейтинга. Действительно, у нас фиксируется ежегодный рост. В 2024 году производство превысило 63 млн тонн. Это на 7% выше, чем годом ранее. И в прогнозные расчеты на 2025 год вновь заложено планомерное увеличение показателей. Таким образом, мы сполна можем обеспечивать собственные потребности, причем это касается и объемов, и номенклатуры продукции. Насыщение своего рынка — наша ключевая задача, поскольку доступность удобрений напрямую влияет на выполнение стратегических планов сельского хозяйства", — сообщил в марте 2025 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.

К 2030 году российский агропром должен на 25% нарастить производство и обеспечивать стабильность на внутреннем рынке удобрений.

"Внушительные объемы производства удобрений позволяют России из года в год наращивать экспортные поставки. Мы имеем статус одного из крупнейших экспортеров. И это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Однако, учитывая колоссальные возможности, нам надо развиваться дальше сбалансированно, учитывая потребности государства и интересы бизнеса", — сказал вице-премьер.

Важность применения минеральных удобрений в АПК обоснована и тем, что сегодня селекционеры выводят более интенсивные сорта, чем раньше. Урожайность некоторых новинок составляет и 50, и 90 ц/га. Во время их возделывания вынос питательных веществ из почвы возрастает в разы. А удобрения являются доступным источником роста сельхозрастений и формирования урожая. Без них происходит минерализация органического вещества в почве, в результате чего плодородный слой почвы — гумус — снижается, соответственно, падает плодородие.

Эксперты говорят, экономически оправданно вносить минеральные удобрения грамотно: именно те элементы, которые нужны растению, произрастающему именно в этом конкретном месте. Для этого в Самарской области организовано агрохимическое обследование почв региона. Его цели — выяснить состояние пашни и количество содержащихся в ней элементов, чтобы эффективно применять не только минеральные удобрения, но и другие мелиоранты. По данным станции агрохимической службы "Самарская", таким исследованием уже охвачена половина пахотных земель региона.

Для стимулирования использования минеральных удобрений министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в 2025 году будет компенсировать часть затрат фермеров при покупке и использовании минеральных удобрений.