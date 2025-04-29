В Самарской области в серийное производство запустили первый в России сертифицированный агродрон

Агропромышленный дрон С-80 — флагманский продукт компании "Транспорт будущего", которая является якорным резидентом научно-практического центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) "Самара". Это первый в России массовый беспилотник массой более 30 кг, получивший от Росавиации сертификат типа беспилотных авиационных систем. Это позволило полноценно начать коммерческие работы в полях.

Винтокрылые фермеры

Агродрон С-80 предназначен для внесения средств защиты растений. Аппарат весит 56 кг, переносит до 40 кг полезного груза. Агродроны на аккумуляторном энергообеспечении летают при температуре до минус десяти градусов и при ветре до десяти метров в секунду. В смену аппарат может обработать 120 га земли, или 18 гектаров в час.

В агродроне четыре двигателя и энергоустановка из двух литий-ионных аккумуляторов, для зарядки достаточно десяти минут. С-80 использует связь LTE.

Каждый агродрон собирают из 110 основных узлов и элементов, и на 70% он состоит из отечественных компонентов, включая двигатели, винты, полетные контроллеры и блок аккумуляторных батарей.

"Целевым показателем по локализации мы приняли 90%", — рассказал генеральный директор НПЦ БАС "Самара" Константин Яшин.

Каждый дрон после сборки попадает в летно-испытательный комплекс, где проводятся испытания БАС. Специалисты проверяют, как дрон ведет себя в полете, сначала на вибростендах, потом в специальном закрытом помещении и, наконец, в уличных условиях — на летном поле рядом с производственными корпусами "Транспорта будущего".

Для тестирования и контроля применяются системы искусственного интеллекта, российское программное обеспечение для управления беспилотниками "Небосвод".

Сохраняет урожай

"Портрет нашего потенциального клиента таков. Это сельхозпроизводитель, которому требуется услуга обработки полей средствами защиты растений. Главные опции — оперативность, прогнозируемость и контролируемость. По сути, агродрон работает как домашний робот-пылесос, то есть методично, быстро и практически исключая ошибки из-за невнимательности человека", — сообщил Константин Яшин.

По его словам, агродроны позволяют провести качественную фотосъемку с воздуха, проанализировать состояние культур и внести агрохимикаты так, как требует конкретный участок поля — точечно или сплошным способом — и сразу после дождя, когда применение тракторов или комбайнов затруднено.

"Полет — это хорошо для агрокультур, ведь беспилотник, в отличие от наземной техники, не утаптывает растения во время обработки и дополнительно сохраняет до 7% урожая. Земледелие с применением беспилотных технологий становится умным бизнесом, потому что объемы препаратов, внесенных на полях, сокращаются до ультрамалого и в то же время достаточного уровня", — пояснил генеральный директор НПЦ БАС "Самара".

Видят спрос

По словам представителей "Транспорта будущего", в 2025 году 26 агрохозяйств из Самарской области обратились в компанию за помощью в оказании услуги опрыскивания для десикации (искусственное высушивание культур на полях до степени спелости, пригодной для обмолота. — Прим. ред.) подсолнечника, нута и сои. Речь идет о полевых работах ближайшего сезона — весны и лета 2025 года.

В экспериментальном режиме агродроны в Самарской области эксплуатируются достаточно активно в разных агропромышленных операциях в растениеводстве. Беспилотники хорошо показали себя на всех этапах стадии вегетации агрокультуры, будь то десикация или фунгицидные обработки, то есть внесение средств для борьбы с грибковыми и инфекционными болезнями растений.

"У нас большие планы на весеннюю посевную кампанию: начинаем вносить с агродронов большие объемы рапса и сухие удобрения. Мы готовились к этим работам два года, и теперь время настало", — добавил Константин Яшин.

Научат летать

Дроны для обработки сельхозугодий — сложная инновационная техника, поэтому на площадке "Транспорта будущего" развернули полноценный сервисный центр для будущих клиентов. В 2024 году была создана компания "Дрон-сервис", которая стала сертифицированным эксплуатантом беспилотных авиационных систем и начала масштабный выход в рынок. Она же будет заниматься обучением работе с БАС представителей АПК.

В этом году компания "Дрон-сервис" работает по утвержденной программе, в рамках которой в постоянной эксплуатации будет более 2000 агробеспилотников. То есть агродроны можно будет не только приобрести, но брать в аренду и получать услуги обработки полей при помощи нашей сервисной компании. Эти услуги будут доступны многим клиентам, в том числе небольшим компаниям и фермерам.

"Говоря об агродронах, считаем важным и то, что на них в прошлом году появился государственный гражданский заказ. Пока он невелик, но это знаковое событие. В 2024 году "Транспорт будущего" выпустил для учреждений Росавиации 31 агродрон. С-80 поставили в научно-исследовательские институты Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, взяв на себя обязательства по обслуживанию, технической поддержке и обучению пилотов", — резюмировал Константин Яшин.

КОММЕНТАРИЙ

Константин Яшин, генеральный директор НПЦ БАС "Самара":

"Транспорт будущего" выпускает С-80 серийно по 200 аппаратов в месяц на площадках в Самарской и Белгородской областях. В 2025 году на двух этих производствах планируем собрать до 2000 агродронов".