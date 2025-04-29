Больше молодых: в Самарской области началась реализация федерального проекта "Кадры в АПК"

Сельское хозяйство сегодня находится в новой для себя стадии развития, основой которой стали инновационные технологии: робототехника, цифровизация, генетика и селекция, биометоды и нанотехнологии. Для этого нужны квалифицированные и молодые специалисты. К 2030 году обеспеченность АПК персоналом должна составить 95%. Выполнить эту задачу предстоит с помощью мер господдержки нового федерального проекта «Кадры в АПК».

В Самарской области, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2025 году будет реализовано сразу несколько мероприятий проекта, среди которых создание новых, оборудованных по последнему слову техники агроклассов, стимулирующие выплаты педагогам и научным сотрудникам вузов и НИИ, выплаты учителям агротехклассов, оплата обучения и прохождение практики будущих специалистов из СПО и вузов, а также повышение квалификации и переобучение преподавателей из других сфер.

По другим направлениям, таким как предоставление жилья в найм педагогам и научным сотрудникам аграрных вузов и НИИ, а также реновация образовательной базы Самарского государственного аграрного университета, 63 регион включится в реализацию нацпроекта уже с 2026 года.

Не хватает агрономов

В сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности 63 региона, по данным профильного министерства, занято около 70 тысяч человек. Чтобы закрыть существующую кадровую потребность, необходимо привлечь еще около полутора тысяч. По оценке областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, из-за этих показателей Самарский регион не входит в зону глобальных рисков по кадрам. Обеспеченность персоналом в АПК фиксируется в пределах 85-90% благодаря активной работе в области крупных агропромышленных холдингов. В то же время в ведомстве констатируют, что доля возрастного персонала (50+), занятого в сельском хозяйстве Самарской области, велика.

"К концу 2025 года регион должен достичь показателя обеспеченности кадрами в 90 процентов, и не менее 5 процентов из этого числа должны быть молодыми специалистами (до 35 лет), которые поддержат актуальные процессы цифровизации и предложат новое видение в решении существующих задач", — проинформировала руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова.

В некоторых отраслях регионального сельского хозяйства нехватку кадров частично компенсируют с помощью механизации, например, в садах, где раньше работало большое количество людей, а сегодня здесь применяют различные виды техники, которая заменяет ручной труд.

Сегодня больше всего АПК Самарской области не хватает агрономов и специалистов в сфере животноводства. Это сложная работа, которая требует вовлеченности 24 на 7. При этом кадровый голод характерен как для крупных агрохолдингов, так и для небольших фермерских хозяйств.

Заинтересуют жизнью на селе

Участники рынка говорят, что сегодня достойный уровень зарплаты и комфортные условия труда предлагают многие компании. Но и этого бывает недостаточно, чтобы привлечь и удержать молодого специалиста.

Автор фото: Владимир Котмишев

"Выпускники университета или техникума стараются попасть в город, где интереснее, веселее и, как им кажется, зарплата выше. Однако это не совсем так: в сельском хозяйстве можно работать и зарабатывать большие деньги. Сегодня даже небольшие предприятия обладают современной, мощной техникой с автопилотами, кондиционерами. Появляются новые востребованные направления — навигация, дроны. Работать с этим оборудованием очень интересно именно молодежи. Таким образом и сам труд стал более щадящим — не таким тяжелым, как это было десятилетия назад", — сообщил председатель ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Самарской области", глава КФХ Алексеевского района Алексей Клышников. — На селе очень ждут молодых заинтересованных ребят, которые бы взялись за работу с большим рвением и достигли новых хороших результатов. Для этого члены ассоциации "Народный фермер" встречаются со школьниками и студентами, делятся своим личным опытом. Рассказывают о том, что жизнь на селе изменилась не только в плане развития АПК, но и в бытовом, культурном, социально-общественном аспекте".

"На селе фактически можно пользоваться всеми благами, которые есть в большом городе. И при этом заниматься делом, которое не просто интересно и нравится, но и приносит большую пользу всей области", — уверен фермер.

Стимулируют интерес к АПК

Как и во многих других сферах экономики, растить кадры для отрасли АПК решили со школьной скамьи. Аграрное образование в ближайшие годы должно четко укладываться в схему: агрокласс — колледж/вуз — работа по специальности.

В Самарской области эта работа уже начата. Проект "Агроклассы" реализуется с 2023 года. В 2024-2025 учебном году такие классы действуют в 13 школах, расположенных в девяти муниципальных районах. Школьников готовят к получению востребованных современных специальностей: "Сельскохозяйственная биотехнология", "Основы ветеринарии", "Цифровые технологии в АПК" и "Основы химического мониторинга агроландшафтов".

Для старшеклассников в 63 регионе реализуется проект "АгроЮниоры", цель которого — сформировать у школьников осознанный выбор профессий в сельскохозяйственной сфере. "Проводим тематические конкурсы, обучающие игры и экскурсии на предприятия агропромышленного комплекса в различных форматах для учащихся 8-10 классов. Мы организуем целый комплекс мероприятий, направленных на привлечение выпускников школ к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования Самарской области по сельскохозяйственным направлениям", — проинформировала исполняющая обязанности директора "Самара-АРИС" Ольга Никитина.

Абитуриенты высших учебных заведений могут принять участие в проекте "Здесь начинается профессия", который помогает вести усиленную подготовку студентов образовательных учреждений, готовящих кадры для АПК, в том числе к чемпионатам профессионального мастерства.

Поддержат рублем

На каждом этапе профессионального обучения действуют меры государственной поддержки, предусмотренные как для студентов и молодых специалистов, так и для работодателей.

Например, возобновлены практики целевого обучения. Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия выступает заказчиком и оплачивает целевое обучение за счет средств областного бюджета. Работодатели получают обязательство обеспечить трудоустройство выпускников в соответствии с квалификацией, полученной в результате образовательной программы, а обучающиеся, в свою очередь, обязаны трудоустроиться по окончании учебного заведения не менее чем на три года по специальности.

Кроме того, для закрепления молодых специалистов предусмотрена адресная материальная помощь. Им предоставляются как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Осенью 2024 года, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева, размер этих выплат был увеличен почти в три раза. Сейчас единовременные суммы варьируются от 103,5 тыс. рублей до 207 тыс. рублей, а ежемесячные выплаты составляют от 4248 до 11 682 рублей в зависимости от уровня образования молодого специалиста.

КОММЕНТАРИИ:

Владимир Путин, президент России: "Работа на селе становится все более интересной"

"Одна из важнейших проблем — это социальные вопросы на селе: это жилье, это культура, образование. Есть программа социально-экономического развития села, она в целом обеспечена финансированием. Конечно, наверное, и этого мало, но самое главное — это повышение уровня благосостояния людей, которые проживают на селе, увеличение уровня их доходов. От этого будут решаться все остальные вопросы. Сейчас работа на селе становится все более интересной и требует специалистов высокого класса, высокой квалификации, причем разных уровней: и в области биологии, и в области химии, традиционные агрономы и так далее, в области генетики. Государство со своей стороны все будет делать для того, чтобы привлекать абитуриентов, нужных для этой отрасли, а производители должны создавать условия для того, чтобы целевым образом направлять людей на подготовку и в ходе подготовки уже смотреть, подбирать для себя кадры, обеспечивать их работу на предприятиях и производственную практику".



Дмитрий Патрушев, вице-премьер Правительства РФ: "Необходимо обеспечить карьерное сопровождение людей, работающих на селе"

"Сегодня в агропромышленном комплексе работают около 6 миллионов человек, преимущественно сельских жителей. Среди всех реализуемых госпрограмм "Комплексное развитие сельских территорий" занимает первое место по эффективности. Наш главный ресурс — команда профессионалов, работающих на селе, и основная задача — обеспечить их карьерное сопровождение. Для этого выстраивается бесшовная траектория подготовки кадров буквально со школы до работодателя. Одним из инструментов этой модели являются агротехнологические классы. С каждым годом их становится все больше: ожидаем, что их количество к 2030 году достигнет 18 тысяч. На создание и обеспечение кадрами предприятий АПК направлен федеральный проект "Кадры в АПК", который стартовал в 2025 году. Его реализация позволит укомплектовать кадрами предприятия отрасли на уровне не менее 95 процентов".



Оксана Лут, министр сельского хозяйства России: "Нужны специалисты, готовые внедрять агроинновации в реальное производство"

"Президент России поставил перед АПК новые цели — рост объемов производства на 25 процентов и увеличение экспорта в полтора раза к 2030 году. Для их достижения отрасли необходимо и дальше повышать эффективность производства и производительность труда. Это возможно за счет интенсивного внедрения цифровых технологий, систем искусственного интеллекта, автоматизации и роботизации производственных процессов. При этом высшее образование должно готовить кадры для отрасли "под ключ" с компетенциями, которые будут востребованы в условиях современного производства. На специализированном уровне планируется обучать инновационным и перспективным аграрным профессиям — селекционер, генетик, биотехнолог, биоинформатик и другим. АПК нужны специалисты, способные формировать фундаментальную базу и готовые транслировать агроинновации в реальное производство. В этой связи важную роль играет усиление кооперации науки и бизнеса для создания агротехнологий, направленных на повышение продуктивности и эффективности отрасли".

Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области: "Для фермеров региона предусмотрен целый спектр мер господдержки по работе с кадрами"

"В Самарской области на финансирование мероприятий федерального проекта в 2025 году заложено 222,22 миллиона рублей, из них 193,57 миллиона рублей предоставляется из федерального бюджета, 28,65 миллиона рублей — из областного. На эти средства планируется предоставление субсидий для возмещения затрат на агротехнологические классы и объекты среднего профессионального образования; для возмещения затрат на выплаты стимулирующего характера. Также сельхозтоваропроизводителям будут компенсированы расходы, связанные с оплатой труда и проживанием обучающихся. Кроме того, планируется предоставить субсидии для компенсации затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении".