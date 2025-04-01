"Покупки с добрым сердцем": "Пятёрочка" запускает акцию с Лизой Арзамасовой и Ильей Авербухом

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую масштабную акцию "Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!", лицами которой стали Лиза Арзамасова и Илья Авербух. В этот раз "Пятёрочка" не только радует покупателей ценными призами, но и помогает тем, кто нуждается в помощи. Акция пройдёт с 1 апреля по 19 мая и охватит 18 регионов России.

Чтобы принять участие, необходимо оформить доставку в мобильном приложении "Пятёрочка" или совершить покупку в магазинах торговой сети на сумму от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте family-5ka.ru. Еженедельно среди участников будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении "Пятёрочка", а также на покупку техники и гаджетов. Кроме этого, каждый сможет получить гарантированные подарки с автографом Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Чем больше активированных чеков, тем выше шансы на победу. А главный приз — незабываемая семейная поездка с посещением Ледового шоу!

Более того, в рамках программы "Пятёрочка с заботой" 1 рубль с каждого зарегистрированного чека будет направлен в благотворительный фонд Х5 "Выручаем". Там эту сумму удвоят, чтобы семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, смогли получить продуктовые сертификаты и необходимую поддержку.

"Мы уверены, что добро начинается с простых вещей. Покупая продукты для своей семьи, наши покупатели автоматически помогают другим — тем, кому сейчас особенно нужна поддержка. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Нам важно, чтобы эта акция не просто радовала людей ценными подарками, но и вдохновляла на добрые дела", — комментирует Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории "Юг" торговой сети "Пятёрочка".

Акция пройдёт в 20 регионах России, включая Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Северная Осетия.

Все подробности можно узнать на сайте family-5ka.ru.